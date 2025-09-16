Malestar al Parc de Bombers de Terrassa pel retard en l’augment d’efectius mínims de guàrdia

El Parc de Bombers de Terrassa haurà d’esperar fins a l’1 de gener de 2026 per veure incrementat el mínim d’efectius de guàrdia de 7 a 8. Segons han confirmat fonts properes al parc, la decisió, comunicada per la Divisió de Planificació i Gestió de la Subdirecció General Operativa, ha estat rebuda amb malestar pels professionals, que manifesten que l’augment havia estat compromès per al setembre de 2025.
Els bombers de Terrassa consideren que es tracta d’una “reivindicació històrica” que els permetria millorar notablement l’operativitat. Amb 8 efectius podrien afrontar fins a tres tasques de manera simultània, davant de les dues que poden assumir amb la dotació actual.
El de Terrassa és un dels parcs amb més sortides de Catalunya i fa temps que treballa al límit. Els professionals alerten que sovint “van de cul” i que el reforç és imprescindible per garantir l’eficiència del servei. Tot i el retard, fonts del cos apunten que el parc compta amb prou personal per aplicar ja aquesta millora: actualment disposa de 13 efectius a cadascun dels quatre torns, i fins i tot amb 12 podrien assumir l’increment. Els retards, expliquen, podrien respondre a la voluntat de no generar greuges amb altres parcs que encara no tenen la plantilla suficient.
Des de Bombers de la Generalitat es manté el compromís d’ampliar el mínim d'efectius per guàrdia fins a 8, amb un possible augment de plantilla (fins a 14 bombers per torn) a Terrassa, però de moment el parc haurà d’esperar uns mesos més per comprovar si aquest pas endavant es converteix finalment en una realitat.