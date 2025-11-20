Marc Ribas sacseja la cuina amb la seva nova xarcuteria: "Un lloc amb actitud gamberra, autèntica i orgullosament de pagès"

Catalunya es prepara per a un nou terratrèmol gastronòmic… i porta barba i bigoti. Aquest desembre obre PAMB, un espai situat a Barcelona, al carrer València, 203, que vol convertir l’entrepà català en tota una icona urbana. El projecte neix de la mà de Franxa Tomàs (Sandwich&Friends), Nico Torres (Creps Barcelona) i Marc Serra (Màtica Partners), però té un nom propi que sobresurt: el del terrassenc Marc Ribas, soci i responsable gastronòmic de la proposta.
El cuiner televisiu, defensor incansable del producte de proximitat i de la cuina catalana, lidera la selecció de productes, receptes i proveïdors, i imprimeix al projecte una identitat molt marcada. “Entrepanar és un acte de cultura i amor. Barcelona es mereix un lloc on el pa, la tradició i la rauxa vagin de la mà”, reivindica Ribas, que es converteix així en l’ànima culinària d’un espai que aspira a fer història.
Una nova categoria gastronòmica: l’entrepà de forquilla
PAMB neix amb ambició: no vol ser un local més, sinó un moviment gastronòmic que defensa l’entrepà com a símbol cultural del país. I ho fa amb una aportació inèdita: els Entrepans de Forquilla, receptes inspirades en cassoles, rostits i preparacions tradicionals passades a un format informal però amb profunditat culinària.
Entre les propostes estrella que porta el segell Ribas destaquen:
- Els PAMB de forquilla, inspirats en la clotxa de les Terres de l’Ebre, amb versions com el PambFricandó, PambPollastreRostit o PambMandonguilles.
- El BKN, considerat ja per molts el millor bikini de Barcelona: pa de motlle de pagès i una reinterpretació del croque-monsieur feta per Marc Ribas amb productes com el pernil cuit súmmum Ral d’Avinyó i formatge tendre de llet crua Muu Bee.
- Les Torrades D.O.P. de pagès, com el clàssic pambtomaquet o pambllonganissa, en versió premium.
- Els Planxats de pa de coca, elaborats amb embotits i formatges artesans d’Olot, Organyà i altres punts del territori.
Tot plegat sota tres pilars clars: tradició i proximitat, innovació des de la tradició i comunitat i cultura, amb una voluntat inequívoca: convertir Barcelona en capital mundial de l’entrepà català.
Una marca de ciutat amb ADN gamberro i de barri
PAMB vol ser més que un punt de menjar ràpid: aspira a esdevenir una marca de ciutat, un espai de trobada per a joves, famílies, locals, expats i visitants que busquen qualitat sense formalismes. Un lloc —com diu el seu equip— amb “actitud gamberra, autèntica i orgullosament de pagès”.
Franxa Tomàs ho té clar: “D’aquí a uns anys, PAMB serà recordat pels seus entrepans de forquilla i per haver creat una nova escena gastronòmica urbana”.