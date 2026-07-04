Marta Esteban, soprano: "Soc de les que surt al carrer i a veure què em trobo"

La soprano terrassenca Marta Esteban (Terrassa, 1998) prefereix no planificar en excés durant la Festa Major. “Soc de les que surt al carrer i a veure què em trobo”, assegura. Com que la seva família viu al barri de Ca n’Aurell, ho té tot molt a prop i es pot passar el dia fent voltes. Tot i no ser d’estudiar-se el programa, hi ha actes de cultura popular que no es vol perdre per res del món, com la Pàjara, els cercaviles o el Raval Infernal. També li agrada molt veure l’actuació castellera de diumenge al matí. Si mira enrere, de petita recorda amb especial il·lusió quan anava a pujar al ferrocarril del parc de Vallparadís. A la nit, la seva atenció se centra principalment en l’oferta musical.
Aquest any hauria volgut veure concerts com el d’Els Amics de les Arts, a l’Espai Vela, o la sarsuela catalana “Cançó d’amor i de guerra”, impulsada pels Amics de l’Òpera de Terrassa, dimarts a les 20 hores a la plaça del Rector Homs. Enguany, però, viurà la festa a distància per feina. Com a part d’Ensemble Barcelona Comtal, actua al Festival de Música Antiga dels Pirineus, a la Seu d’Urgell, Molló i el Miracle. És una llàstima per a algú que gaudeix i molt de l’activitat d’aquests dies: “Sempre que surto al carrer, és impossible que no trobis coses”. Tot i això, tornarà just a temps per a la cloenda de dimecres. “El que sempre veig és el castell de focs, i segurament sí que el veuré”, celebra la jove.