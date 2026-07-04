Terrassa entra al nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendis

Terrassa i 118 municipis més de Catalunya han entrat aquest dissabte a les 12 hores al nivell 3 del Pla Alfa, que mesura el risc d'incendi. Això suposa que la cocapital vallesana, conjuntament amb tot el Vallès Occidental, pateix un risc molt alt d'incendi forestal a tot el seu territori i, per tant, s'han de suspendre totes les activitats que es considerin que tenen risc de causar foc, com encendre fogueres en espais oberts i l'ús de material pirotècnic o l'utilització d'eines que puguin causar espurnes a prop de masses vegetals, entre d'altres, a qualsevol terreny forestal del municipi, públic o privat, o a menys de 500 metres de distància. Això inclou també totes aquelles activitats a les quals el Departament d'Agricultura i Pesca de la Generalitat hagués donat autorització prèvia.
Per altra banda, els Agents Rurals demanen a la població que s'abstingui de freqüentar les zones forestals i els espais naturals, ja que, com més activitat humana hi hagi a una zona, més risc de causar un incendi per accident hi ha. El cos, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i els diversos cossos de policia duran a terme tasques de vigilància, senyalització de les restirccions i els tancaments pertinents mentre es mantingui aquesta situació de perill elevat.
Manca d'efectius
La situació és especialment preocupant degut a la manca d'efectius de reserva dels Bombers, ja que gran part estan destinats a les tasques d'extinció del gran incendi que a hores d'ara crema a les Gavarres, a la zona de Calonge. A això s'ha d'afegir una onada de calor que arribara en les pròximes hores a Catalunya i que causarà una pujada notòria de les temperatures de manera generalitzada a tot el territori català.