El Punt Lila consolida una nit de festa segura i sense masclismes: "Si passa res, saps que hi pots comptar"

La nit de divendres ha avançat al parc de Vallparadís marcant el to del cap de setmana. Mentre l'Escenari Vela vivia entregat al concert d'Els Amics de les Arts, un degoteig de persones s'ha acostat a una carpa il·luminada enmig de la penombra que ja és un espai de referència a la Festa Major de Terrassa: el Punt Lila. Enguany, l'espai demostra que la prevenció és dinàmica i participativa per garantir un ambient on tothom pugui gaudir amb llibertat.
Per a moltes noies, la presència del punt és benvinguda. A peu de carpa, la Cristina i les seves amigues han remarcat la importància de la iniciativa: "És important per si passa res, si sabem que hi podem comptar, estem més segures".
Darrere la taula, la Marcela Castro, una de les sis treballadores, ha explicat que l'espai va molt més enllà de repartir fullets, ja que compten amb "jocs de dinamització per derrocar mites".
El gran reclam de la primera nit de concerts han estat aquestes dinàmiques pensades per desmuntar prejudicis. Sobre la taula s'hi podien veure targetes per debatre, on els joves classificaven com a mentida o no afirmacions com ara "Tenir sexe amb la regla és antihigiènic" o "La violència masclista no passa en tots els països".
També un gràfic en forma d'iceberg sobre la violència masclista, que ha d'ajudar a les joves a distingir les agressions visibles i directes de les invisibles i subtils, on s'inclouen el control o les bromes. Els participants hi poden aprendre conceptes clau amb un passa paraula feminista on la lletra N deixa clar que "No és no" i la C defineix el consentiment com l'acceptació entusiasta de participar en una activitat sexual.
Com ha destacat la mateixa Marcela, "sobretot als nois en la franja d'edat entre l'adolescència i abans dels 30 els crida molt l'atenció jugar". A través d'aquest test, ha afegit, "es derroquen certs mites i es genera una dinàmica molt interessant". Quan un grup s'hi ha aturat només per demanar un preservatiu, les educadores han aprofitat per engrescar-los a participar. Amb un to de broma els han advertit que "se l'han de guanyar". En comptes de marxar, els nois s'han quedat a la taula, han entrat al joc i, fins i tot, han reconegut els propis errors.
El perfil de la gent que s'hi aturava ha estat divers. Alguns joves s'hi han apropat per buscar adhesius o les polseres de la comunitat LGTBI, que tenen molta demanda. La curiositat també ha atret persones de més de 40 anys i la Marcela explicava que a primera hora s'hi havia atansat una dona gran perquè li agradaven els colors de la polsera.
Altres treballadores del Punt Lila com la Núria i l'Anna han constatat que l'espai atreu perquè "la gent té curiositat i vol aprendre", subratllant que l'acostament a la carpa no es fa només "per un sentit de patir", sinó per interès real.
Amb la música del concert de fons, la conversa derivava cap a com han canviat les coses. El Joan es mostrava escèptic, però la Karina ho celebrava: "Quan era més jove i un noi et prenia el got que duies per fer-te un petó, et senties malament i callaves, o l'engegaves però no deies gaire res; ara saps perfectament que això no està gens bé i que també és una agressió", reblava amb fermesa.
L'eficàcia de l'espai es basa en el treball en xarxa. La Marcela ha recordat que, davant qualsevol incidència, tenen un protocol d'actuació: "També estem coordinats amb els mossos i amb la Creu Roja". Aquest engranatge s'ha fet palès en directe a la carpa. Mentre avançava la nit, dos agents de la Policia Municipal s'hi han acostat per parlar amb les noies i intercanviar impressions sobre com es desenvolupava la vetllada. "De moment tranquil, que duri", comentaven les treballadores amb un somriure, confiant que el bon ambient es mantingués fins al final.
Just després d'aquesta conversa, dues de les educadores han decidit sortir a fer una itinerància, perdent-se entre la riuada de gent per vigilar l'ambient de prop.
Una xarxa desplegada per tota la festa
Més enllà de la sensibilització, el Punt Lila és un espai d'atenció directa amb una carpa íntima per escoltar qui hagi patit una agressió, aplicant un protocol d'actuació amb la policia i la Creu Roja. Aquesta feina feta divendres es manté viva durant la resta de la Festa Major. Així, hi ha instal·lat un Punt Lila a la plaça del Vapor Ventalló i un altre a l'Espai Vela de Vallparadís, oberts divendres i dissabte a partir de les 21 hores. El tancament s'allarga fins a les 5 hores a l'Espai Vapor i fins a les 3 hores a Vallparadís. Diumenge, el servei continuarà de les 21 a les 3 hores al Vapor Ventalló i s'avançarà a les 19 hores a l'Espai Vela per donar cobertura fins a la matinada
Aquesta tasca fixa es complementa amb parelles itinerants que recorren els diferents escenaris festius durant el cap de setmana per teixir una xarxa de suport. El dispositiu s'emmarca en la campanya "Respecte Mode ON", que recorda la disponibilitat de telèfons d'emergència com el 112, el 092 de la Policia Municipal, el 028 del Servicio Arcoíris o el 900 900 120 per a violències masclistes.
Amb aquesta coordinació, Terrassa vetlla perquè la celebració sigui sinònim de diversió i seguretat. Més enllà d'aquesta primera presa de contacte, caldrà esperar que acabi el cap de setmana per conèixer les dades exactes de consultes i fer la valoració global d'una iniciativa que ja fa uns anys que va arribar per quedar-se.