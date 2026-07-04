Meri Prata: “M’ho prenc com una oportunitat, com un altaveu”

És la teva primera actuació en una Festa Major. Com ho estàs afrontant?
Estic molt nerviosa. És la meva ciutat, la primera Festa Major a la meva ciutat i, a més, serà el dia del meu aniversari. O sigui, són com moltes coses al mateix dia, i tinc com una pressió a sobre de dir: vull que surti perfecte. Estarà allà tota la gent que conec i vull estar a l’altura de tot i fer un bon espectacle.
Sempre és una bona notícia quan hi ha artistes locals a la Festa Major, no?
Crec que sí. Sempre s’agraeix que hi hagi talent local a la ciutat i més si és emergent, que està començant. Jo m’ho prenc com una oportunitat, com un altaveu, i com una manera que la gent de Terrassa, que és la ciutat que estimo, em conegui.
I, per als qui no et coneixen, què els diries, quina classe de cantant ets?
Soc una noia que canta, que trobo que soc molt graciosa a l’escenari i que m’agrada donar xou i donar espectacle. I alhora enriquir-ho tot amb qualitat vocal. És el que els hi diria.
I quin és el teu estil musical?
Soc molt de pop, però ara estic treballant en un àlbum en què també estic tocant gèneres com el rhythm and blues. Hi ha un popurri de tot. També estic traient últimament música una mica disco-pop. Estic experimentant una mica. Però tot plegat, sentint-me molt còmoda i gaudint realment.
Quin repertori tens previst per al concert d’avui?
Seran totes cançons meves. No hi ha previst que hi hagi cap cover, tot i que m’agradaria, però el temps el tinc una mica limitat. Jo faria un bolo d’una hora o una hora i mitja, però els “timings” són els que són, i he decidit fer cançons del repertori que ja han sortit i cançons que encara no han sortit.
Ets d’anar a veure els concerts de Festa Major?
Sí, 100%, a mi m’encanta. M’agradaria viure la Festa Major, més, com a ciutadana, a nivell d’activitats que es fan durant el dia, però soc molt partidària d’anar als concerts, de trobar-te artistes nous i veure el talent de Catalunya en general. M’encanta.