Mentora: el programa que lluita contra l'abandonament escolar

L’Ajuntament de Terrassa, a través dels Serveis d’Educació, organitza el pròxim 6 de juny una jornada per donar a conèixer a la ciutadania i les entitats d’arreu del país el programa Mentora. Aquest és un programa de mentoria socioeducativa creat per la Fundació Bofill que es desenvolupa a diferents municipis amb l’objectiu de prevenir l’abandonament escolar. Terrassa és un dels municipis on millor està funcionant aquesta iniciativa des de la seva posada en marxa el curs 2023-2024.

L’acte tindrà lloc a la Sala d’Actes del Vapor Universitari a partir de les 10.30 h. Inclourà una conferència de Laura Torrabadella, sociòloga de l’Institut Biografia i Societat, recercadora de la UB i coautora de Biografies d’Abandonament. La seva intervenció abordarà el repte de l’abandonament escolar en les transicions educatives a la secundària. A més, durant la jornada s’explicarà com funciona aquest model de mentoria i com s’aplica a Terrassa, i es presentaran testimonis de persones mentores, adolescents, famílies i equips tècnics. L’obertura de la jornada anirà a càrrec de la regidora d’Educació, Patricia Reche, mentre que la cloenda la farà una representació del Departament d’Educació.

La jornada s’adreça a totes les persones interessades o vinculades a l’àmbit educatiu i al del voluntariat: professionals de l’educació i del treball social, associacions i entitats d’arreu del país que vulguin impulsar un punt Mentora o persones a títol individual interessades a fer de mentores i contribuir a ampliar encara més el programa a Terrassa.

Mentora a Terrassa

Mentora és una iniciativa que connecta alumnat de 3r i 4t d’ESO amb persones adultes voluntàries que actuen com a referents positius a través de trobades setmanals. Aquest acompanyament té com a objectiu reforçar la motivació dels joves, oferir suport emocional i orientar-los en el pas de l’educació obligatòria a la postobligatòria. El programa ha esdevingut una eina eficaç per prevenir l’abandonament escolar prematur, que a Catalunya se situa en un 13,7%, molt per sobre de la mitjana europea. Entre les dues edicions del programa Mentora, a Terrassa s’hi han pogut beneficiar 44 joves (22 en cada edició). La xifra representa més del 12% del total de Catalunya.