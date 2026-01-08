Més de 3.000 joguines solidàries

La campanya solidària “Cap infant sense joguina” de Creu Roja Terrassa ha tancat l’edició de 2025 amb un balanç molt positiu segons la mateixa organització: 1.038 infants atesos, 3.125 joguines recollides i la implicació directa de 68 persones voluntàries, que han dedicat prop de 1.200 hores d’acció voluntària al llarg de tot el procés.
Una iniciativa que ha estat coordinada i gestionada des de Creu Roja Joventut Terrassa, com és habitual any rere any, fet que la fa ser “l’ànima de la campanya”, definida per la presidenta de Creu Roja Terrassa, Anna Bertran.
Durant la presentació de balanç, aquest dijous, a la Casa Mariano Ros, Paula Fortuny, directora de Joventut, ha explicat positívament que l’entitat estava preparada per atendre fins a 1.200 infants, però que finalment n’han estat 1.038, una xifra que interpreten de manera bona: “Vol dir que la demanda està disminuint i sembla que anem cap a una societat millor”, va apuntar.
Pel que fa a la recollida de joguines, Fortuny ha reconegut que en algun moment de la campanya les donacions anaven justes, però que la resposta ciutadana final va permetre assolir l’objectiu. “La gent es va posar mans a l’obra i vam aconseguir totes les joguines necessàries”, celebrava, dient que se superaven amb escreix les 3.000 joguines.
La campanya també ha comptat amb la implicació de 7 escoles, que han participat tant com a punts de recollida com en la difusió de la iniciativa. També han comptat amb la col·laboració de 20 empreses i entitats, una xifra que ha crescut respecte a edicions anteriors, igual que amb el nombre de voluntaris que van fer possible el treball de recollida, que s’ha triplicat respecte de l’any passat -eren prop d’una vintena, aleshores-.
Un altre dels punts forts ha estat la difusió a través de les xarxes socials, afirmen des de l’organització, amb 146.000 visualitzacions i un abast de 35.838 comptes. Un impacte que, segons Fortuny, ha estat clau per donar visibilitat a la campanya i atraure col·laboracions, dient que “sense aquesta visibilitat, perdríem joguines i suports; és un element molt necessari”.
Per la seva banda, la presidenta de Creu Roja Terrassa, Anna Bertran, ha posat en valor el caràcter col·lectiu de la iniciativa: “Aquesta campanya és molt més que una acció solidària; és una expressió clara que Terrassa és una ciutat molt solidària”, ha afirmat.
Bertran ha recordat que la campanya, amb més de 40 anys d’història a Terrassa, continua omplint de “joia, esperança i il·lusió moltes llars de la ciutat” i ha remarcat que l’èxit és fruit de la constància i la generositat de tota la comunitat. “Avui toca reflexionar, però sobretot cal celebrar aquest èxit: és un èxit de la solidaritat amb majúscules”, ha subratllat.
A banda de reconèixer a Creu Roja Joventut, la presidenta també va voler fer un agraïment especial a les entitats i col·laboradors habituals, entre els quals hi ha l’Ajuntament de Terrassa, Publitesa Comunicació, la Fundació Manuel Lao o el Diari de Terrassa. També va agraïr la possibilitat de comptar amb la Casa Mariano Ros com a seu i sala d’operacions, fet que “facilita la nostra visibilitat”. Així, bromejava, “ja és gairebé una segona casa per a nosaltres”.
Amb aquest balanç, Creu Roja Terrassa tanca una nova edició de “Cap nen sense joguina” amb satisfacció i amb la mirada posada ja en el futur, amb l’objectiu de continuar garantint que cap infant de la ciutat es quedi sense il·lusió per Nadal.