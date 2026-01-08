Comença la Marató de Donants de Sang a Terrassa

La Marató de Donants de Sang de Catalunya ha començat aquest dijous amb l’objectiu d’assolir 10.000 donacions arreu del país, de les quals 500 es preveu que es facin a Terrassa. La campanya, impulsada pel Banc de Sang i Teixits (BST), s’allargarà fins al dissabte 17 de gener i té com a finalitat reforçar les reserves després de les festes de Nadal.
Sota el lema “El vincle que ens fa immensos”, la iniciativa posa l’accent en el valor social de la donació i en la necessitat constant de sang als hospitals. Segons dades del BST, més de 70.000 persones necessitaran transfusions de sang als centres sanitaris catalans durant el 2026.
En l’acte d’inici de la marató, celebrat al recinte modernista de Sant Pau de Barcelona, la consellera de Salut, Olga Pané, ha recordat que “cada any calen més de 230.000 donacions per garantir l’atenció als pacients ingressats als hospitals”, i va fer una crida especial a la participació dels joves per assegurar el relleu generacional. Precisament, un dels objectius de la campanya és captar nous donants. Actualment, la manca de relleu preocupa el Banc de Sang, que insisteix en la necessitat d’incorporar persones joves a la xarxa de donació.
La Marató se celebra la segona setmana de gener per compensar la davallada de reserves durant el període nadalenc, quan habitualment baixen un 20%. Aquest any, però, la situació s’ha vist agreujada per la forta incidència de la grip, que ha reduït encara més les aportacions. Com a mostra de suport a la campanya, aquest dissabte més cent edificis de Catalunya s’il·luminaran de color vermell. A Terrassa, s’hi sumaran la façana de l’Ajuntament i el Monument de la Dona.