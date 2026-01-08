El Vapor de Prodis, seleccionat al Premi d'Arquitectura Contemporània de la UE - Mies van der Rohe 2026

La rehabilitació del Vapor Cortès – Prodis 1923, a Terrassa, ha estat seleccionada al Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea / Premis Mies van der Rohe 2026, un dels reconeixements més prestigiosos del sector a escala europea. El projecte, signat per l’estudi H Arquitectes, és una de les quatre obres catalanes que opten al guardó en aquesta edició.
La Comissió Europea i la Fundació Mies van der Rohe han fet pública la llista de les 40 obres seleccionades d’entre les 410 nominacions presentades arreu del continent. La presència del Vapor de Prodis situa Terrassa al mapa de l’arquitectura contemporània europea i posa en valor una intervenció que combina la recuperació del patrimoni industrial amb una clara vocació social.
El projecte ha transformat l’antic Vapor Cortès en un equipament al servei de Prodis, entitat de referència en l’atenció i inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual, preservant l’estructura original de l’edifici i adaptant-la a nous usos amb criteris de sostenibilitat, austeritat constructiva i respecte pel passat industrial de la ciutat. La rehabilitació d'aquest espai ha permès organitzar-hi un munt d'activitats i iniciatives socials, tals com el Festival Moaré, la Fira de la Cervesa de Prodis, o el més recent, el Vapor de Reis, convertint-lo en un espai de moda a la ciutat.
Segons el jurat internacional -presidit per Smiljan Radić i integrat per set experts de prestigi-, les obres seleccionades d’aquesta edició exemplifiquen “com l’arquitectura pot assumir una responsabilitat ètica, social i ambiental a llarg termini”, tot contribuint als objectius climàtics del Pacte Verd Europeu. En aquest sentit, la rehabilitació del Vapor de Prodis destaca per la reutilització d’estructures existents i l’optimització de recursos amb pressupostos ajustats.
A més del projecte terrassenc, també han estat seleccionades tres obres més a Catalunya: 10K House, a Barcelona; Greenh@use 140 Habitatge Social al 22@; i la remodelació de la Plaça Major d’Olot. En total, Espanya compta amb set obres entre les 40 escollides.
Les obres seleccionades s’estenen per 36 ciutats de 18 països europeus i representen fins a 15 programes arquitectònics diferents. D’aquest conjunt, més de la meitat són projectes de regeneració, com és el cas del Vapor de Prodis, fet que reforça el paper de la rehabilitació com a eina clau per afrontar els reptes socials, culturals i ambientals de les ciutats europees.
No és el primer reconeixement
Ja el passat juny, Prodis va rebre el prestigiós Premi Re-FAD d’Arquitectura i Interiorisme per la rehabilitació del Vapor Cortès, transformant amb sensibilitat un antic complex industrial en un equipament obert funcional. Projecte arrencat l’any 2020 amb l’objectiu de millorar l’atenció a les persones a partir d’un model assistencial centrat en la comunitat de l’entitat, el Vapor de Prodis s'ubica a les antigues Filatures Matarí, un vapor tèxtil de principis del segle XX situat al barri de Ca n’Aurell. L’espai ha estat completament rehabilitat i es va inaugurar el maig del 2024. El conjunt suma més de 4.500 metres quadrats oberts a la ciutat, concebuts per a l’atenció i la promoció integral de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, trastorn mental o paràlisi cerebral.