Esquerra Unida de Terrassa critica el tancament de línies a l’escola pública i reclama una resposta política ferma

Esquerra Unida de Terrassa ha fet públic un comunicat en què expressa el seu rebuig a la política educativa de la Generalitat pel que fa al tancament de línies a l’escola pública i reclama una actitud més contundent per part de l’Ajuntament. La formació considera que Terrassa pateix un impacte “desproporcionat” en la reducció de grups, especialment a l’educació secundària.
Segons exposa el partit, durant el curs 2024-25 ja es van perdre diverses línies, fet que ha comportat ràtios elevades i dificultats per garantir una atenció personalitzada, sobretot en centres d’alta complexitat. Alhora, denuncia que l’oferta de l’escola concertada s’ha mantingut estable. Esquerra Unida també assegura que l’alcalde, Jordi Ballart, ja coneixia des del desembre de 2024 la previsió de tancament de nou línies per al curs actual.
Previsions educatives
De cara als cursos vinents, la formació alerta que la Generalitat podria continuar eliminant grups aprofitant el descens de la natalitat. “La baixada de la natalitat hauria de servir per reduir ràtios, mai per tancar aules públiques”, afirma Esquerra Unida en el comunicat.
La formació política critica el que qualifica de manca de fermesa del govern municipal i assenyala també el silenci del PSC local davant les decisions preses des de la Generalitat. En aquest sentit, exigeix a l’alcalde que lideri un “front comú real” en defensa de l’escola pública.
“No acceptarem més excuses”, conclou el text, tot reclamant que no es produeixin més tancaments de línies el curs 2026-27 i apel·lant a la implicació de totes les forces polítiques i de la comunitat educativa de la ciutat.