Més d'un centenar d'especialistes comparteixen els reptes més complexos de l’oftalmologia al CST

Un total de 115 professionals de l’oftalmologia de cinc centres hospitalaris del Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Bages es van reunir divendres passat, 9 d'octubre, al Consorci Sanitari de Terrassa (CST) per compartir coneixement i experiències. Les jornades, sota el títol “Complicacions quirúrgiques i casos complexos en oftalmologia”, van permetre intercanviar criteris i abordar dificultats relacionades amb les urgències oftàlmiques i els circuits de derivació entre hospitals.
La trobada va reunir oftalmòlegs i optometristes de les cinc institucions participants, amb l’objectiu de reforçar la cooperació entre professionals i centres sanitaris. El CST és centre de referència en urgències oftalmològiques de tot el Vallès. Durant la inauguració, la directora gerenta en funcions del CST, Mònica Botta, va destacar que “treballar en equip cal sempre i no només en èpoques de crisi i situacions intenses”. Per la seva banda, el cap del Servei d’Oftalmologia del CST, Mouafk Asaad, va subratllar que “és bo que hi hagi cooperació entre tots els hospitals” per prioritzar la cura del pacient.
La sessió es va estructurar en dos grans blocs temàtics: “Casos clínics complexos” i “Complicacions quirúrgiques”. Al llarg del programa es van analitzar reptes i situacions d’alta complexitat en subespecialitats com ara la còrnia, la cataracta, el glaucoma, la retina, la neuroftalmologia, l’oculoplàstica o l’oftalmologia pediàtrica, a més de tractar el control de la miopia infantil des de l’optometria.