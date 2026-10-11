Una mirada literària i local sobre la guerra

“No sense tu”
Tessa Julià. Edicions Animallibres, 2016
Aquest llibre ens és pròxim perquè, a banda de ser d’una autora terrassenca, està ambientat a la Torre i Casa Salvans, situada en la carretera que va de Matadepera a Talamanca. I, a més, Julià recrea el temps, des de febrer de 1938 fins al gener de 1939, que aquest lloc fou el refugi del president republicà Manuel Azaña i la seva dona, Dolores Rivas, acompanyats del seu equip i guàrdia personal. L’autora construeix un relat sobre aquell període a partir d’una mare i la seva filla Anna que s’ofereixen per treballar a la residència “provisional” dels Azaña. Ho fan perquè el marit i pare ha hagut d’anar al front i necessiten tirar endavant el mas on viuen. La història revela alguna sorpresa relativa a un canvi d’identitat.
“Les veus del Pamano”
Jaume Cabré. Edicions Proa 2004
Més de 150.000 exemplars venuts i traduïda a dotze llengües, aquest llibre de Jaume Cabré, Premi de la Crítica 2005, s’ha posicionat com un dels més exitosos a escala internacional del nostre autor terrassenc. La novel·la, ambientada en la postguerra, s’endinsa en un petit poble del Pallars Sobirà, de nom fictici Torena, on conviuen personatges, de diferent ideologia i bàndol, que han sobreviscut a la Guerra Civil, però que encara tenen ferides obertes. Les “veus” que ressonen en aquest indret solitari i llunyà pertanyen al mestre Oriol Fontelles, la fotògrafa Tina Bros, la senyora Elisenda Vilabrú o el falangista Targa, alcalde de la vila. Cap d’ells no vol perdonar ni oblidar els fets dramàtics als quals han sobreviscut. TV3 va fer una adaptació d’aquesta novel·la en dos capítols que es va estrenar el 16 de novembre de 2009 i que encara es pot veure a la carta.
“Aprendre a esquivar les bales”
Xavi Coral. Edicions La Campana, 2024
Aprendre a esquivar les bales
La novel·la amb la qual ha debutat el periodista Xavi Coral, periodista i presentador d’informatius a TV3, té el seu punt de partida en el dietari de l’avi de l’autor, Josep Trullàs, que va escriure durant la Guerra Civil on va participar com a voluntari a l’exèrcit republicà i va exercir com a tinent d’artilleria. Trullàs va estar al front d’Aragó, de l’Ebre i a les platges de Sant Cebrià. El dietari recull els sentiments dels homes que conviuen el dia a dia amb la destrucció i l’horror. Coral ha reconstruït amb la màxima fidelitat la història que, a la vegada, és testimoni de milers d’homes que van viure experiències semblants al front com a soldats, exiliats i represaliats. L’obra va obtenir el vint-i-cinquè premi Amat-Piniella convocat per Òmnium Bages-Moianès i l’Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració de diverses institucions.
“La claror de juliol”
Vicenç Villatoro. Edicions Proa 1997 i 2019
La novel·la, que va obtenir el Premi Ciutat de Palma 1996, té com a protagonistes a tres joves, el Joan Lluís, la Rosa i el Salvador, i la seva relació d’amistat al llarg de poc més d’una dècada, que comprèn el període que abraça des de 1928 fins al 1939, abans, durant i després de la Guerra Civil. Tots tres estiuegen en un poble, de nom Favinyana, ubicat en una illa mediterrània, on gaudeixen de llargues i plenes vacances. Amb el pas del temps, Villatoro explora l’evolució de cadascú dels joves condicionada, sobretot, a la manera de ser i pensar pels canvis socials, polítics, econòmics que s’acosten i que desemboquen en l’esclat de la Guerra Civil. L’autor posar sobre la taula dos temes centrals, joventut i guerra, que caminen en paral·lel i que acaben confluint en un destí incert.