MútuaTerrassa impulsa la formació de professionals d’Atenció Primària amb un curs d’actualització

El servei de Reumatologia de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT) reforça la seva aposta per la formació dels professionals d’Atenció Primària amb la celebració de la tercera edició del curs d’actualització en Reumatologia, que tindrà lloc el divendres 21 de novembre a l’Edifici Docent de MútuaTerrassa. La inauguració es farà a les 8.45 hores i anirà a càrrec de Teresa Clanchet, directora assistencial de l’Àmbit Ambulatori, i de Sílvia Martínez, cap del servei de Reumatologia i directora de la jornada.
El curs inclourà quatre taules d’experts dedicades a les patologies reumàtiques més prevalents: artritis, osteoporosi, malalties autoimmunes sistèmiques i infermeria. Cada taula estarà moderada per professionals del mateix servei i comptarà amb tres ponències, seguides del corresponent espai de debat. En total, hi participaran prop d’una vintena de ponents, majoritàriament membres del servei de Reumatologia de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT), així com professionals de la Fundació Sanitària de Mollet i de l’Hospital General de Granollers.
Una de les novetats d’aquesta edició serà la dinàmica final “Reumaparaula”, una activitat lúdica pensada per reforçar els conceptes treballats durant la jornada. Els participants, agrupats segons el seu Centre d’Atenció Primària de procedència, hauran d’encertar termes relacionats amb els continguts del curs a partir de definicions i seguint l’ordre de l’abecedari. L’equip que aconsegueixi més encerts s’endurà un premi.
Amb aquesta iniciativa, el servei de Reumatologia reafirma la seva voluntat de millorar les competències dels professionals d’Atenció Primària en la detecció, seguiment i abordatge de les patologies reumàtiques, un àmbit amb gran impacte en la salut de la població. La cloenda del curs està prevista a les 14.30 hores i anirà a càrrec de Sílvia Martínez.