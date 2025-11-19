Terrassa reformula les bases per a subvencions: més agilitat i criteris ètics des del gener

L'Ajuntament ha preparat unes noves bases per a l’atorgament de subvencions a entitats, associacions o a persones per desenvolupar projectes d'interès públic o social, que simplificaran la burocràcia per a les entitats i, simultàniament, enduriran els requisits ètics. La comissió de Serveis Generals i Govern Obert ha aprovat elevar al ple la proposta, mentre el PP ha expressat reserves sobre si els nous filtres ètics recullen fidelment els acords polítics previs.
Aquest dimarts a la tarda la comissió informativa ha donat llum verda per elevar al ple unes noves bases específiques que persegueixen un doble objectiu: fer el procés molt més àgil i senzill per al teixit associatiu i, alhora, blindar-lo amb criteris ètics més rigorosos.
La proposta, treballada conjuntament amb totes les àrees municipals i la Fundació Ferrer i Guàrdia, pretén actualitzar el sistema al nou marc normatiu i al Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027. Si s'aprova al ple de novembre, la primera convocatòria amb aquestes noves regles s'obrirà el pròxim mes de gener.
Els dos pilars del canvi
Segons ha explicat el govern municipal, el nou text busca un equilibri entre facilitat de gestió i rigor en el control.
Per una banda, es reduirà significativament la càrrega documental que han de presentar les entitats. A més, s'introdueixen rúbriques amb criteris objectius per valorar els projectes, eliminant discrecionalitats. Per facilitar la transició, l'Ajuntament intensificarà les sessions formatives, els materials de suport (guies, vídeos i infografies) i l'atenció personalitzada.
Per l’altra, les bases incorporen explícitament (a l'article 20.3) principis de bon govern. Això es tradueix en la prohibició de pràctiques corruptes, l'obligació de denunciar irregularitats i el deure de comunicar qualsevol conflicte d'interès.
“Així intentarem o volem garantir que totes les entitats, grans o petites, disposin de les mateixes oportunitats per accedir a aquestes subvencions, que puguin fer-ho de manera fàcil i segura i que se sentin recolzades per l’administració. Bàsicament, aquest seria el resum de la documentació que ja tenim”, han afegit els serveis tècnics a la comissió.
Xoc polític per la part de l’ètica
Tot i que la voluntat de simplificar tràmits genera consens, la definició dels criteris ètics ha generat fricció amb el PP. El punt de discòrdia sorgeix d’una proposta de resolució aprovada per unanimitat el febrer passat, presentada pel PP. Després de la polèmica pel cartell del passat Carnestoltes, els populars van demanar la inclusió de clàusules ètiques específiques, com ara el respecte a la “llibertat de credo”, ha recordat la portaveu popular Marta Giménez.
Giménez retreu al govern que el redactat és “massa genèric” i no recull fidelment aquell compromís polític. El govern, però, assegura que els serveis jurídics han integrat els acords adaptats a la Llei de Transparència i a l’ordenança municipal. La comissió ha aprovat elevar el text al ple amb els vots favorables de Tot per Terrassa, Junts i ERC, mentre que PSC, PP i Vox s’han abstingut a l’espera del debat plenari.