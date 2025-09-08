Millores al mirador de Can Poal i a l’accés a l’Anella Verda de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa iniciarà a la tardor unes obres de millora i condicionament a l’Anella Verda, que se centraran en dos punts concrets: el mirador de Can Poal, al camí vell de Terrassa a Ullastrell, i la porta d’accés a la Serra de Galliners, a l’altura del barri de Can Parellada. Els treballs tindran una durada de dos mesos i un pressupost de 14.502,37 euros.
Segons el consistori, la finalitat d’aquestes actuacions és adequar progressivament els diferents espais de l’Anella Verda, un itinerari circular que ressegueix l’entorn natural del terme municipal. L’objectiu és dotar-los d’una imatge comuna i una senyalització unificada, de manera que es faciliti l’ús i el gaudi d’aquest espai per part de la ciutadania.
En el cas del mirador de Can Poal, les obres inclouen la millora del camí d’accés, que comptarà amb escales, així com la renovació de la senyalització i la plantació de nous arbres. A més, s’instal·laran dos bancs de pedra per fomentar l’ús de la zona com a punt de descans i contemplació del paisatge.
A la porta d’accés de la Serra de Galliners, situada al lateral del camí de Terrassa a Ca n’Amat de les Farines i paral·lela al carrer de Grècia, es realitzarà una actuació similar: es delimitarà l’espai amb escorça, es col·locaran també dos bancs de pedra i arbres nous, i s’instal·larà un plafó informatiu amb detalls sobre els itineraris de l’Anella Verda.
Aquest conjunt d’intervencions forma part de l’estratègia municipal per fer valdre l’Anella Verda, un entorn natural de 35 quilòmetres que ressegueix la ciutat i que està dividit en onze itineraris d’entre quatre i vuit quilòmetres. Tots aquests recorreguts comencen i acaben en una de les portes d’entrada a l’Anella, i actualment cinc ja estan condicionats.