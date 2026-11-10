Mor als 70 anys Andrés Zamora, activista social i veïnal de Terrassa

Andrés Zamora, activista social i veïnal de Terrassa, ha mort als 70 anys. Vinculat durant dècades a les reivindicacions de Ca n’Anglada, va dedicar bona part de la seva trajectòria a la defensa dels drets dels treballadors, l’habitatge, les pensions i els serveis públics. Va ser president del Colectivo de Parados de Terrassa i també va estar vinculat al Moviment per unes Pensions Dignes i l'Associació d'Afectats pel Pla d'Esponjament de Ca n'Anglada.
La seva militància es remunta als anys vuitanta, quan va participar en les lluites pels drets laborals i en el moviment veïnal del barri. L'historiador Manel Márquez, company de militància, l’ha recordat com un camarada i amic amb qui va compartir lluites al PCC i al PSUC. També n’ha destacat el compromís antifeixista i internacionalista, així com la defensa de Cuba.
El Colectivo de Parados de Terrassa, entitat que va presidir, ha expressat el seu condol i ha reivindicat la seva dedicació a la comunitat. En un missatge de comiat, l’ha definit com un lluitador veïnal que va dedicar anys a defensar els interessos del seu barri. L’entitat recorda la seva participació en mobilitzacions i assemblees, així com l’elaboració de manifestos i les reivindicacions davant les institucions. També destaca que el seu motor mai no va ser l’interès personal, sinó la convicció que la unió de la gent és una eina per transformar la realitat.
La vetlla té lloc a la sala 1 del Tanatori de Terrassa des d’aquest dimarts 10 de novembre a les 9.15 hores. La cerimònia de comiat se celebrarà aquest dimecres 11 de novembre, a les 12 hores, a l’Espai Temple.