Mor Ignasi Verdós, paisatgista de Terrassa, als 91 anys

Terrassa diu adeu aquest dissabte al paisatgista local Ignasi Verdós, que ha traspassat als 91 anys d'edat. Conegut per les seves representacions realistes de paistages naturals, Verdós va rebre gran part de la inspiració per dur a terme les seves obres en les seves estades estiuenques a la localitat bagenca de Mura, on, juntament amb la seva ciutat natal, Terrassa, ha efectuat diverses exposicions artístiques.
Tot i que la seva darrera etapa com a pintor ha tingut la natura i el realisme gairebé fotogràfic com a marques identitàries principals, Ignasi Verdós ha travessat diverses corrents artístiques, tals com la psicodèlia de figures i formes geomètriques post-impresionistes, el cubisme i els retrats sintètitzats en els que utilitzava tan sols dos o tres colors. El dibuix no era res nou dins la seva família, ja que es poden trobar molts exemples dins el seu linatge de pintors i dibuixants. Verdós va estudiar a l'Escola Pia de Terrassa i rebre formació artística del mestre Ramon Cortés i, amb el temps, ell mateix es va convertir en professor d'art particular.
Durant la seva vida artística, va perdre un ull, un fet que primerament va resultar-li un problema a l'hora de pintar i pel qual va patir, però que més tard va poder utilitzar per dur a terme un altre tipus d'obres d'art, més difuminades i amb menys detall, encara que carregades d'aquella essència que només el bon pintor sap plasmar. Una mirada artística transofrmada que deixa un gran llegat a la ciutat de Terrassa.