Mor Núria Pau, farmacèutica històrica de Terrassa, als 96 anys

La farmacèutica terrassenca Núria Pau va morir aquest dimarts a la tarda als 96 anys, després de més de set dècades dedicades a la professió. Amb una trajectòria estretament vinculada al sector i a la ciutat, deixa un llegat professional i humà que ha marcat generacions i generacions de terrassencs, convertint la Farmàcia-Ortopèdia Núria Pau en un punt de referència i acompanyament a la ciutat.
Nascuda a Ribes de Freser, Núria Pau va estudiar Farmàcia a Barcelona abans d'establir-se a Terrassa, on va obrir el seu negoci a la carretera de Castellar durant la dècada dels cinquanta. Mentre cursava la carrera, aprofitava els estius per tornar al seu poble natal i treballar a l'hotel familiar. I, alhora, també va estudiar Magisteri i Infermeria. De fet, poc després d'inaugurar la farmàcia, durant una guàrdia va haver d'assistir un part. Amb els anys va ampliar la seva formació en Òptica i Ortopèdia, especialitats que també va incorporar al negoci. "Va exercir totes les titulacions que va obtenir: encara va assistir més parts i, mentre estudiava, també donava classes i ensenyava a llegir i escriure", recorda la seva filla, Marta Bueno, actual presidenta de l'Associació de Comerciants de Can Boada.
El seu llegat, però, va anar molt més enllà de la seva pròpia trajectòria i va arrelar en tota la família. Després que Núria Pau obrís la seva farmàcia, el seu marit va inaugurar la Farmàcia Bueno, al carrer de Sant Marc, al barri de Ca n'Aurell. La seva germana Teresa Pau també va obrir un establiment al carrer Ample. La tradició familiar va continuar amb les seves filles: Marta Bueno va posar en marxa la Farmàcia Can Boada l'any 1988, mentre que Ester Bueno es va fer càrrec primer de la Farmàcia Bueno i, posteriorment, de la Farmàcia Núria Pau.
Marta Bueno explica que la família just havia celebrat aquest mateix any els 70 anys de professió de la seva mare. "Ha sigut una excel·lent professional en tots els sentits, ha ajudat moltíssima gent", apunta Bueno, dient que "el mòbil de la farmàcia encara peta de clients que truquen i envien missatges."
Durant aquests més de setanta anys d'activitat, Pau no només va atendre generacions de famílies terrassenques, sinó que també va formar nombrosos professionals. Segons relata la seva filla, diversos farmacèutics li han fet arribar aquests dies missatges d'agraïment recordant la influència que va tenir en les seves carreres. "Va impulsar molts professionals. Tant a nivell professional com a nivell ètic. La nostra és una professió molt vinculada a les persones, i això ella ho va transmetre sempre", relata Bueno.
La vocació de Núria Pau es va mantenir intacta fins als darrers anys. Tot i haver reduït l'activitat, continuava vivint damunt de la farmàcia i mantenia el contacte amb els clients. "Es pot dir que fins a l'últim moment va exercir la professió, perquè es trobava clients i ja mateix els feia la consulta", explica la seva filla. Fins i tot als noranta anys continuava participant en entrevistes de selecció de personal, sempre prioritzant el vessant humà. "Ella sempre anava cap a la part de la persona".
Bueno la defineix com una dona "filla del Pirineu", marcada pel context de la postguerra. "Era una persona molt disciplinada, molt austera, encara que molt elegant, i sense fer soroll ha ajudat molta gent." També posa en valor la confiança que sempre va dipositar en les persones que treballaven amb ella. "Ha tingut sempre un bon equip a la farmàcia. Allò de deixar fer i confiar en les persones ha estat molt important." I, com no podia ser d'altra manera, essent profundament arrelada a Terrassa, Núria Pau també va destacar pel seu compromís amb la ciutat i amb el teixit professional. "Defensava realment el barri, la ciutat, els professionals i l'equip farmacèutic, sempre", conclou la seva filla.
La vetlla per Núria Pau és aquesta dimecres a la tarda, entre les 16 i 21 hores, i dijous al matí, entre les 10 i les 14 hores, al Tanatori de Terrassa, a la carretera de Montcada. La missa funeral se celebrarà el mateix dijous a les 16 hores, a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa.