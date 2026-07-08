Terrassa obre borses de treball per cobrir vacants temporals

L’Ajuntament de Terrassa ha obert el termini per presentar les sol·licituds per formar part de les noves borses de treball municipals. Aquestes llistes de contractació inclouen els àmbits jurídic, tècnic, de personal d’oficis i d’administració general.
L’objectiu de la mesura és disposar d’un sistema àgil i eficient per cobrir les necessitats temporals de personal i incorporar professionals als serveis municipals. La tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, Laura Rivas, explica que amb aquesta iniciativa volen ampliar la capacitat d’atracció de talent per garantir una prestació de qualitat a la ciutadania. “Volem arribar al màxim nombre de persones que puguin aportar el seu coneixement, experiència i compromís al projecte col·lectiu que representa Terrassa”, afirma Rivas. La regidora remarca que la convocatòria és una bona oportunitat per desenvolupar una carrera professional vinculada al servei públic i a la transformació de la ciutat.
Presentació de sol·licituds
Les persones interessades podran presentar la seva candidatura des del 9 de juliol fins al 5 d’agost de 2026, ambdós inclosos. El tràmit s’ha de fer de manera electrònica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa, on també es poden consultar les bases de la convocatòria i tota la informació del procés.
Per facilitar la participació ciutadana, el consistori ha programat una sessió informativa presencial per al 16 de juliol a les 17 hores, a la sala d’actes de Foment de Terrassa. Durant la trobada s’explicarà el funcionament de les borses de treball, el procediment d’inscripció i es resoldran els dubtes de les persones assistents.
A banda d’aquesta jornada, l’Ajuntament habilitarà diferents sessions de suport presencial a l’edifici Campus de Vallparadís per ajudar a fer el tràmit telemàtic a qualsevol persona que necessiti assistència. Per poder assistir tant a la sessió informativa com a les sessions de suport és necessari fer una inscripció prèvia mitjançant els enllaços disponibles al web municipal.