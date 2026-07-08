VÍDEO | L'incendi de Sentmenat segueix actiu i els Bombers centren esforços per evitar que afecti el Farell

L'incendi forestal de Sentmenat que es va declarar dilluns al migdia després que una excavadora cremés en un camp de conreu proper al polígon Mas d'en Cisa, continua actiu. Els Bombers de la Generalitat hi han treballat intensament durant tota la nit i han pogut actuar de manera efectiva al flanc dret, però encara no han pogut estabilitzar ni tancar tot el perímetre a causa de l'activitat de fumeroles i la força del flanc esquerre, considerat el "motor" del foc. Per fer front a l'emergència i intentar ancorar el foc, hi treballen uns 70 recursos, entre ells els hidroavions i helicòptes que s'han incorporat a la feina a l'albada, amb uns 240 efectius.
Ara, el cos d'emergències centren els seus esforços en evitar nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i el nucli de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Unes 35 persones han hagut de ser reallotjades als balnearis Termes Victòria i Roquetes, i una altra en una residència de gent gran.
El cap de Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que no han aconseguit estabilitzar el foc i que aquest dimecres es poden complicar. Borrell ha relatat que han viscut "moment difícils". Segons ha assenyalat Borrell, s'han enfrontat a situacions crítiques a causa de la reactivació de l'incendi, el qual ha arribat a causar danys en algunes edificacions.
Per la seva banda, el cap de l'operatiu, Eduard Martínez, ha afegit que "no descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i que puguin tenir intensitat, tenim zones inconnexes del perímetre que no hem pogut tancar, perquè és una zona amb molt pendent, molta vegetació i de molt difícil accés".
El foc ja ha afectat unes 200 hectàrees de vegetació forestal i té un potencial per cremar-ne fins a 2.000. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil va desconfinar aquest dimarts a la nit cinc de les set urbanitzacions afectades inicialment (Can Vinyals, Can Gurri, al Balcó de Sant Llorenç i a Sant Feliu del Racó, i al nord de Castellar del Vallès), però manté la restricció al Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. En total, encara hi ha uns 300 veïns afectats, dels 7.000 inicials.
La situació a la urbanització del Farell va esdevenir tan crítica per la ràpida acceleració del foc que el marge d'evacuació es va reduir a 90 minuts; com a conseqüència, els Bombers van haver de canviar d'estratègia i agrupar els veïns en punts segurs protegits per camions d'aigua.
Es preveu que els focus secundaris es puguin reprendre amb intensitat en el flanc dret i que puguin impactar, si agafen prou intensitat, en aquestes zones poblades.
La zona té una única via d'accés, la que fan servir els serveis d'emergències, un fet pel qual també s'ha insistit en la necessitat de deixar la carretera neta per al pas dels camions. En aquest sentit, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, ha destacat que la gent és "molt responsable" i està seguint les indicacions d'emergències en tot moment.
Bones notícies per a la resta d'incendis
D'altra banda, s'han donat per controlats els focs de Savallà del Comtat (Conca de Barberà), on mantenen dues dotacions; i el de Selvanera (Torrefeta i Florejacs. Segarra), on hi són amb quatre dotacions. Pel que al de la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà), controlat aquest dimarts, el cos hi continua treballant amb 10 dotacions.Aquest dimarts a la tarda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també va assegurar que l'incendi de l'Anoia, que ja estava estabilitzat, evolucionava favorablement i que les properes hores serien "decisives" per poder-lo donar per controlat.