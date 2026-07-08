Terrassa activa el Pla d’Emergència Municipal pel risc extrem d’incendis i l’episodi de calor intensa

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha activat aquest dimarts el Pla d’Emergència Municipal en fase d’alerta davant el risc extrem d’incendis forestals i l’episodi de calor intensa que afecta el municipi. La decisió s’ha pres arran del comunicat emès pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), després que els Agents Rurals hagin situat Terrassa en nivell 4 del Pla Alfa, el màxim nivell d’alerta per risc d’incendi.
La mesura respon a la combinació de les condicions meteorològiques adverses i la situació derivada dels diversos incendis forestals actius arreu del territori. Aquest nivell d’alerta comporta restriccions excepcionals, entre les quals destaca la prohibició total d’accedir al medi natural, tant a peu com en vehicle. També queda prohibit encendre qualsevol tipus de foc, utilitzar material pirotècnic, fer ús de maquinària que pugui provocar espurnes o risc d’ignició i queden suspeses temporalment totes les autoritzacions de foc.
Aquestes mesures se sumen a les adoptades dilluns pel Comitè d’Emergències Municipals, que va decidir ajornar el tradicional castell de focs de la Festa Major, previst inicialment per aquest dimarts. L’espectacle pirotècnic es trasllada al pròxim 14 de novembre, coincidint amb l’homenatge festiu a Jan Grau, activista cultural i una de les figures més destacades de la cultura popular terrassenca.
Paral·lelament, Terrassa continua immersa en un episodi de calor intensa. Segons les previsions, el municipi es mantindrà en risc molt alt per altes temperatures fins a les 20 hores d’aquest dimecres, moment a partir del qual el nivell de risc baixarà a alt.
Davant aquesta situació, l’Ajuntament fa una crida a extremar les precaucions, especialment entre els col·lectius més vulnerables, com la gent gran, els infants o les persones amb malalties cròniques. El consistori recomana evitar sortir al carrer durant les hores de màxima insolació, hidratar-se sovint, buscar espais frescos i reduir l’activitat física a l’exterior.
Per facilitar la protecció de la ciutadania, l’Ajuntament recorda que la ciutat disposa d’una xarxa de refugis climàtics, tant interiors —com biblioteques i centres cívics climatitzats— com exteriors, ubicats en parcs i jardins.
A més del risc d’incendi i de les altes temperatures, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha alertat que durant aquest dimarts es podria superar el llindar d’informació d’ozó troposfèric, amb concentracions superiors als 180 micrograms per metre cúbic. Aquesta situació pot afectar especialment les persones amb asma o altres malalties respiratòries, així com els infants i la gent gran.
L’Ajuntament demana a la ciutadania que segueixi l’evolució de la situació a través dels canals oficials municipals i de les comunicacions dels organismes competents.