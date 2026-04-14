MútuaTerrassa acull la defensa d’una tesi sobre la resposta immune a la COVID-19 en pacients i professionals sanitaris

L’edifici docent de MútuaTerrassa va ser l’escenari, aquest dilluns, de la defensa de la tesi doctoral de Gemma Grau Gómez, centrada en l’estudi de la resposta immune davant la COVID-19 tant en pacients com en personal sanitari. La investigació, titulada “Estudi prospectiu de la resposta immune natural en pacients amb pneumònia per SARS-CoV-2 i de la resposta immune a la vacunació enfront SARS-CoV-2 en personal sanitari”, va ser desenvolupada per Grau, metgessa adjunta de la Unitat d’Atenció Intermèdia de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT).
La tesi va ser dirigida pel doctor Xavier Martínez Lacasa, cap clínic del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT), juntament amb la doctora Helena Monzón Camps, directora mèdica del mateix centre i col·laboradora docent de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. El tutor va ser el doctor Jordi Vilà Estapé, consultor sènior del Centre de Diagnòstic Biomèdic de Microbiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona.
El tribunal va ser presidit per la doctora Meritxell Mariné Guillem, cap del Servei de Medicina Interna de l’HUMT, amb el doctor Oriol Gasch Blasi com a secretari, i la doctora Lourdes Mateu Pruñonosa com a vocal.
L’estudi aporta conclusions rellevants sobre la resposta immune davant el SARS-CoV-2. D’una banda, evidencia que els pacients amb pneumònia desenvolupen una resposta humoral robusta i duradora, i que els casos amb pitjor evolució clínica presenten una resposta immune inicial més intensa. D’altra banda, la recerca analitza la resposta a la vacunació en personal sanitari, mostrant una resposta cel·lular i humoral destacable després de cada dosi. No obstant això, també constata que aquesta immunitat disminueix amb el temps, fet que reforça la necessitat de mantenir estratègies de vacunació estacional.