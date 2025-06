MútuaTerrassa celebra l'acte d'acollida dels nous residents

Entre el passat dijous, 5 de juny, i aquest dilluns, 9 de juny, s’ha donat la benvinguda als nous residents de l’entitat. Són un total de 68 els que enguany s’han decantat per MútuaTerrassa (tant l’Hospital Universitari MútuaTerrassa com l’Atenció Primària) com a entitat per a desenvolupar-hi la seva formació sanitària. En aquest sentit, s’han omplert el total de places que l’entitat oferia per als nous residents.

Enguany són 32 les especialitats acreditades i 4 les unitats docents multiprofessionals en les quals començaran a adquirir la seva experiència professional. L'esmentat període formatiu serà d'entre 4 i 5 anys -en funció de l'especialitat- i en el cas de les llevadores, del programa especialitzat en infermeria de salut mental i d'infermeria d'atenció familiar i comunitària, el termini formatiu serà de 2 anys.

El passat dijous Montse Llordés, cap d’Estudis de la Unitat Docent d’Atenció Familiar i Comunitària de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT) i Gemma Martínez, presidenta de la Subcomissió d’Infermeria Familiar i Comunitària de la FAMT van donar la benvinguda als 22 residents que van optar per l’Atenció Familiar i Comunitària.

En concret van ser un total de 14 metges d’Atenció Familiar i Comunitària i 8 d’Infermeria Familiar i Comunitària. Plegats van visualitzar un audiovisual de presentació dels diferents Centres d’Atenció Primària (CAP) amb el propòsit de poder efectuar l’elecció del centre on duran a terme la seva residència.

Ahir va ser el torn dels 46 residents que han escollit la Formació Sanitària Especialitzada a l’HUMT. En aquest cas, la benvinguda va anar a càrrec de Yolanda Cuesta, gerent de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa, José Antonio Monreal, director de Docència de l’HUMT, Baltasar Sánchez, cap d’Estudis de Formació Sanitària Especialitzada de l’HUMT i la mateixa Llordés.

Acte seguit van intervenir residents representants de diferents especialitats amb l’objectiu de donar-los la benvinguda i encoratjar-los per aquest nou període professional de la residència i plegats van dur a terme dues dinàmiques de grup amb la voluntat de millorar la integració i cohesió grupal.