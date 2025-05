MútuaTerrassa duu a terme una operació de tumor de cap de pàncrees, pionera a l'estat

Duodenopancreatectomia cefàlica. Aquest és el nom de l'operació pionera que MútuaTerrassa ha efectuat a través de la plataforma HUGO RAS. Fins al moment, aquest sistema, desenvolupat per Medtronic, se sol utilitzar en cirurgies d'urologia, ginecologia i coloproctologia, però el centre terrassenc l'ha fet servir per a intervenir un tumor al pàncrees.

De fet, MútuaTerrassa ja havia usat l'HUGO RAS per realitzar algunes intervencions mèdiques complexes, com hepatectomies o la rescissió d'un quist de colèdoc, totes amb uns "molt bons resultats", segons el centre. Tot i això, han estat el primer hospital públic en anar un pas més enllà i usar el sistema per extirpar el cap del pàncrees.

La doctora Maribel Garcia Domingo, que és la coordinadora de la Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica (HBP) i ha format part de l'equip de cirurgians que ha dut a terme l'operació, ha posat en valor l'ús d'eines robòtiques en aquest tipus d'intervencions, ja que "proporciona clares avantatges sobre la cirurgia laparoscòpia en la sutura d'estructures com el conducte del pàncrees i la via biliar".

Tots els professionals participants en l'operació coincideixen en el fet que l'ajuda de la robòtica sobre la taula d'operacions és molt beneficiosa perquè permet als cirurgians dur a terme els moviments necessaris d'una manera més còmoda i precisa, a més d'una visualització més fidedigna del que s'està treballant.

A més, els especialistes recorden que tenir més precisió durant la intervenció repercuteix en la seguretat i la recuperació del pacient, ja que redueix la possibilitat de patir efectes secundaris derivats de l'error humà.

A part d'aquesta operació, MútuaTerrassa també ha estat el centre hospitalari pioner a l'hora de dur a terme altres tipus de cirurgies, com una prostatectomia, una extracció d'úter, una resecció de còlon i cirurgia bariàtrica d’alta complexitat, amb el sistema HUGO RAS des del 2023.