MútuaTerrassa i el Consorci Sanitari organitzen la segona jornada d'actualització en vacunes

La segona jornada d'actualització en vacunes i immunitzacions se celebrarà el proper dijous 11. L'esdeveniment està organitzat conjuntament pel Servei de Gestió Integral de Vacunes de Mútua i el Consorci Sanitari de Terrassa (CST). La trobada comptarà amb la intervenció d'una vintena de professionals que hi participaran com a ponents.
L'acte de benvinguda començarà a les 8.50 hores i anirà a càrrec de la cap d'Infermeria d'Atenció Primària de la Fundació Assistencial Mútua Terrassa (FAMT), Montse Monforte; la cap de servei de Medicina Preventiva de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Montse Martínez, i la directora d'infermeria d'Atenció Primària del CST, Cèlia Garcia.
El programa preveu abordar un total de set ponències. Els temes que es tractaran inclouen l'enfocament estratègic "One Health", la prevenció com a repte i el programa d'administració de vacunes i altres injectables a l'Hospital de Dia de TEA.
També s'analitzarà l'impacte de les infeccions immunoprevenibles en l'adult, l'actualització de la vacunació en el nouvingut, l'estratègia per garantir una vacunació segura i estandarditzada a l'Atenció Primària i el xarampió. A més, la sessió disposarà d'un espai reservat per a la presentació de casos pràctics.
Participació d'experts de diversos àmbits
A banda de diversos professionals d'Atenció Primària de l'entitat i del CST, la jornada reunirà diferents experts de l'àmbit sanitari. Entre ells hi participaran la professora de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, Magda Campins Martí; el sotsdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, i la sotsdirectora mèdica de l'àmbit hospitalari de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Rosa Maria Benítez.
També hi intervindran la infermera responsable del SEGIV de la Regió Metropolitana Sud i Penedès de l'Institut Català de la Salut (ICS), Montse Fernández; la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Montse Martínez; la infermera de l'EAP Manresa dos de l'ICS, Raquel Muñoz, i l'infermer de la Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Toni Peña.