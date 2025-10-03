MútuaTerrassa impulsa la Setmana Mundial de la Lactància Materna amb activitats a les biblioteques i centres de salut

La Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT), a través de la seva Comissió de Lactància Materna, se suma un any més a la commemoració de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, que tindrà lloc del 6 al 12 d’octubre sota el lema “Donar prioritat a la lactància materna. Crear sistemes de suport sostenible”.
Des del 2018, la comissió de MútuaTerrassa treballa per fomentar l’alletament matern amb grups de suport i activitats divulgatives. Enguany ha preparat una àmplia programació en col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa, les biblioteques municipals i professionals del Consorci Sanitari de Terrassa. A la ciutat, les biblioteques municipals oferiran racons temàtics amb contes i llibres sobre lactància i organitzaran lectures infantils. També acolliran diverses xerrades impartides per professionals d’infermeria pediàtrica i llevadores: dilluns 6 a la Biblioteca Central (Laura Hernández i Neus Martínez), dimecres 8 al Districte 3 (Olga Ezquerro) i divendres 10 al Districte 4 (Aida Campillo). La programació es completarà el 19 de novembre amb una sessió al Districte 6 a càrrec de Virginia Ortiz.
La iniciativa s’estendrà també a altres poblacions on MútuaTerrassa és referent en salut: Sant Cugat, Viladecavalls, Rubí i Olesa. Allà, professionals de la FAMT impartiran sessions divulgatives i promouran activitats com concursos infantils de dibuix per sensibilitzar sobre els beneficis de la lactància.
MútuaTerrassa recorda que la commemoració, que té lloc cada any a l’octubre, s’ha convertit en una oportunitat per reforçar la informació i el suport a les famílies. Concursos de fotografia, tallers infantils o activitats comunitàries formen part de les accions que la comissió ha impulsat en els darrers anys per consolidar la lactància com a eina de salut i benestar.