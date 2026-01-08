VÍDEO | “Quin fàstic, no es pot ni caminar”: la Font Vella continua enganxifosa tres dies després de la cavalcada de Reis

Més de setanta hores després del pas de la cavalcada de Reis, alguns dels carrers del centre de Terrassa encara conserven restes evidents dels caramels llançats durant l’acte. Vies com el carrer de Gavatxons o, de manera especialment notable, el carrer de la Font Vella, presenten un terra enganxifós que fa impossible caminar-hi sense sentir com les soles de les sabates s’adhereixen a l’asfalt.
“Quin fàstic, no es pot ni caminar”, exclamen dues veïnes mentre passegen pel carrer i miren a terra amb gest de resignació. La sensació d’angúnia és compartida per molts vianants, que marxen amb les soles brutes, però el problema va molt més enllà de la incomoditat puntual.
Els comerços de la Font Vella són els principals afectats per aquesta situació. Un dels punts més evidents és el tram davant de la botiga Roba interior Penny. La seva propietària assegura que “des del dia de la cavalcada no he vist a ningú que passi a netejar el carrer”. Tot i reconèixer que altres anys el terra també havia quedat enganxifós durant uns dies, afirma que “aquest any és molt notable”.
La comerciant apunta a una possible manca de coordinació: “Crec que la solució que esperen és que cada establiment netegi el seu tram de carrer, però si ho faig hauré de tirar el mery i, si queda mullat i algú rellisca, encara tindré un problema”.
El problema, però, no es queda a l’exterior. Les soles brutes dels clients traslladen la brutícia a l’interior de les botigues. A l’establiment Wonder, també a la Font Vella, la dependenta explica estar “farta de passar la fregona cada dos per tres” per eliminar les marques que deixen les sabates. Fins i tot la catifa d’entrada, recentment estrenada, “ja està massa bruta”.
Altres botigues del carrer, com Beth's Hair o Women’Secrets, han optat per fregar elles mateixes el terra del davant, però asseguren que l’efecte és limitat. “No serveix de gaire, perquè els clients ja venen bruts d’abans”, expliquen. L’encarregada de Beth's Hair ha improvisat fins i tot una solució casolana: col·locar cartó a l’entrada perquè els clients es puguin netejar mínimament les sabates abans d’entrar.
Tots els establiments entrevistats coincideixen en un punt: no han rebut cap comunicació per part de l’Ajuntament. “No sabem res”, afirmen, ni sobre si està prevista una nova neteja ni sobre quin és l’estat de la situació.
Fonts veïnals recorden que els operaris d’Eco-Equip sí que van netejar els carrers just després de la conclusió de la cavalcada, però des de llavors, cap comerciant pot assegurar haver-los tornat a veure. Alguns vianants del carrer de la Font Vella expliquen que a primera hora del matí el terra estava mullat, fet que apuntaria a una possible actuació recent. Tot i això, asseguren que el carrer relliscava i que, un cop sec, la capa enganxifosa “encara s’ha reforçat més”.
16:00h - ACTUALITZACIÓ: Por a una possible gelada
L'Ajuntament de Terrassa explica que durant aquests dies no s'ha pogut dur a terme la neteja dels carrers amb aigua per raons climatològiques. Les baixes temperatures dels darrers dies, diuen, esdevenien un fort risc de gelada. Aquesta mateixa tarda, de dijous 8 de gener, "quan el clima ja ho ha permès", expliquen, s'ha procedit a la seva neteja.