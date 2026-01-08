VÍDEO | Ensurt al barri de Sant Pere Nord per un incendi elèctric que no arriba a desenvolupar-se

Els Bombers de Terrassa han dut a terme aquest dijous 8 de gener a la tarda una intervenció al carrer de Tarragona, al barri de Sant Pere Nord, arran d’un avís per fum que sortia dels comptadors elèctrics d’un bloc de pisos. L’actuació ha tingut lloc al voltant de les tres de la tarda, quan diversos veïns van alertar dels fets.
Segons han explicat fonts del cos de Bombers, l’avís es va rebre pocs minuts després de les 15 hores, alertant d’un fum visible que sortia de la zona dels comptadors del bloc situat al número 76 del carrer. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions de Bombers, que en arribar-hi van localitzar fum, però cap flama activa.
L’incident no ha arribat a desenvolupar-se com a incendi. Els Bombers han pogut contenir ràpidament la situació mitjançant la desconnexió del sistema elèctric de l’edifici, evitant així que el foc progressés o afectés l’estructura de l’immoble. Un cop assegurada la zona, s'ha donat per controlada la incidència.
A conseqüència de la fallida elèctrica, diversos habitatges del bloc s'han quedat sense subministrament de llum. Ara serà la companyia elèctrica la responsable de revisar i reparar la instal·lació afectada abans de restablir completament el servei.
Durant la intervenció, nombrosos veïns del bloc han sortit al carrer de manera preventiva, una escena que ha estat gravada per alguns testimonis. Des del cos de Bombers han volgut aclarir que aquesta evacuació va ser voluntària i motivada per precaució, però en cap cas va ser ordenada ni considerada necessària, ja que el foc no es va arribar a propagar.
L’incident s'ha saldat sense ferits ni afectació humana, tot i l’ensurt generat entre els residents de la zona. La ràpida actuació dels serveis d’emergència ha permès evitar conseqüències majors.