MútuaTerrassa participa a l’esdeveniment de referència sobre l’evolució del model assistencial

MútuaTerrassa participarà aquest dimarts a la desena edició de l’XPatient Barcelona Congress, la trobada de referència dedicada al canvi de model assistencial que situa el pacient al centre del procés de salut.
L’entitat hi serà present amb la presentació d’una guia impulsada per la Direcció d’Atenció al Pacient i Família, elaborada amb l’objectiu de millorar el tracte, potenciar l’escolta activa i fomentar l’empatia en la relació amb pacients i famílies.
La sessió, que es podrà seguir telemàticament a partir de les 15 hores, anirà a càrrec d’Anna Sant, directora d’Atenció al Pacient i Família. Sant explicarà el projecte “Manual de Paraules Clau en Moments Clau” i presentarà evidències sobre com la comunicació empàtica contribueix a millorar l’experiència dels pacients.
L’acte serà conduït per Natàlia Albà, directora de Serveis Corporatius de Comunicació, i comptarà també amb la intervenció de Mamen Galindo, cap d’Atenció al Pacient i Família, que exposarà els resultats de les enquestes realitzades a més d’un miler de pacients i professionals, punt de partida per identificar necessitats no cobertes en comunicació; i de Mamen Nicolás, presidenta de la Comissió d’Humanització de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa, que explicarà el procés d’implementació i desplegament de l’eina.
La jornada clourà amb un debat titulat “La comunicació empàtica i efectiva entre professionals sanitaris i pacients, element clau per a la millora de l’experiència de pacients”. Hi participaran Laura Casas (neuropsicòloga), Anna Martorell (infermera d’hospitalització), Jordi Salvador (traumatòleg i cirurgià ortopèdic) i Paula Rodríguez (administrativa del CAP Sant Cugat).
Sobre l’XPatient Barcelona Congress
El congrés recull les conclusions dels tallers i activitats de la comunitat XPA Barcelona, que integra institucions hospitalàries, tecnològiques, de recerca i administratives. L’objectiu és compartir bones pràctiques, afavorir la seva implementació al sistema de salut i consolidar un espai anual de trobada entre professionals i empreses dedicades a la millora de la qualitat assistencial.