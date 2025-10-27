Neix el programa RHIA-VO per impulsar l’ús de la intel·ligència artificial als hospitals del Vallès Occidental

La Fundació Leitat i la Fundació Recerca i Docència MútuaTerrassa, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Terrassa, han unit esforços per posar en marxa el Programa “Repte Hospitalari d’Intel·ligència Artificial al Vallès Occidental (RHIA-VO)”, un projecte que vol acostar la innovació tecnològica al sector sanitari i facilitar la implantació de solucions d’intel·ligència artificial en hospitals de la comarca.
El programa busca donar resposta als reptes prioritaris identificats per professionals sanitaris, promovent alhora la col·laboració entre centres de salut, empreses emergents i l’ecosistema tecnològic. Amb un pressupost de 250.000 euros, RHIA-VO forma part del programa RETECH del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i compta amb cofinançament del Fons Next Generation EU i el suport de la Secretaria General de Polítiques Digitals de la Generalitat.
L’objectiu és millorar la qualitat assistencial, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari català, consolidant el Vallès Occidental com a pol d’innovació en salut digital. El programa vol generar un impacte tangible en els processos assistencials, optimitzant recursos i augmentant la satisfacció tant dels pacients com dels professionals.
Convocatòria oberta
A través d’una convocatòria oberta, del 27 d’octubre fins al 21 de novembre, les startups, pimes, spin-offs i universitats públiques podran presentar les seves propostes de solucions d’IA adaptades als reptes hospitalaris. D’entre totes, se’n seleccionaran un màxim de dues, que podran dur a terme proves pilot de dos mesos a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa durant el primer trimestre de 2026.
Els equips seleccionats rebran suport tècnic i assessorament especialitzat per part de Leitat i de la Cambra de Comerç per desenvolupar, implementar i avaluar els resultats dels seus projectes, garantint-ne la transferència efectiva al sistema sanitari.
Amb més de 900.000 habitants i una àmplia activitat econòmica, el Vallès Occidental ofereix un context idoni per testar noves tecnologies. El programa RHIA-VO representa, així, un pas endavant en la digitalització de la salut a Catalunya i reforça el compromís de Leitat, MútuaTerrassa i la Cambra amb la cohesió territorial, la innovació i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.