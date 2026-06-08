Nervis, esperança i molt estudi: un miler d'egarencs a les PAU

Més de 45.000 estudiants de Catalunya, prop d’un miler dels quals de Terrassa, comencen aquest dimarts les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), uns exàmens que tornen a batre rècord de participació amb 45.821 inscrits. Per a molts joves, són tres dies que poden marcar el seu futur acadèmic. Per això, les hores prèvies es viuen amb una barreja d’il·lusió, cansament i nervis acumulats després de setmanes de preparació.
Les biblioteques, sales d’estudi i centres educatius de la ciutat treuen han tret fum aquests dies amb estudiants que apuraven els darrers repassos abans d’afrontar una selectivitat que enguany incorpora una novetat: una prova pilot amb detectors d’aparells electrònics per evitar possibles fraus. Mòbils, rellotges intel·ligents o auriculars estaran estrictament prohibits i els controls es podran fer de manera aleatòria.
Pel que fa als criteris de correcció, no hi ha canvis respecte de l’any passat, quan es va generar una polèmica pels canvis comunicatius per part de la conselleria. Així, en totes les matèries es demana que les respostes siguin clares i estiguin redactades de manera coherent i cohesionada, amb correcció gramatical, lèxica i ortogràfica.
Però més enllà de les novetats organitzatives, el protagonisme continua sent dels alumnes. Tots ells repeteixen una paraula concreta: “nervis”.
“Sí que és veritat que hi ha nervis, però si estàs massa preocupat rendeixes pitjor”, reflexiona Pablo Sánchez, estudiant del batxillerat social al Sagrat Cor. Tot i la pressió, defensa la importància d’arribar als exàmens descansat i amb una actitud positiva. “Al final vas a omplir un paper. T’hi jugues molt, però preocupar-te en excés no ajuda”, assegura. Ell anava tranquil, amb tres companys d’escola, a fer la última repassada ahir a la tarda a la biblioteca central
Allà també hi eren la Maria González i la Gina Pérez, que compartien sensació: “Molts nervis, cada vegada més perquè s’acosta el moment i veus que decideixes el teu futur”, explicava la Maria. La Gina, en canvi, assegura que després de mesos de preparació arriba un punt en què només vols que arribi el moment: “Ara ja és com que és igual com surti. Vols acabar i ja està”.
La majoria coincideixen que les últimes setmanes han estat les més intenses. Alguns reconeixen haver concentrat l’esforç final en pocs dies. És el cas de Pablo Sánchez, que admet haver “apretat de veritat” durant una setmana i mitja. D’altres han dedicat gairebé un mes complet a preparar les proves.“Porto quatre setmanes estudiant”, explica Irune Garcia, alumna de l’Institut Can Roca. Al seu costat, Gianni Garcia calcula que ha dedicat més d’un mes a la preparació, amb jornades de fins a vuit hores diàries.
La història del Gianni recorda que no tots els estudiants que s’examinen aquests dies provenen directament del batxillerat. De fet, gairebé 11.000 dels inscrits no formen part de la matrícula ordinària. Prop de 6.000 arriben des de cicles formatius i gairebé 5.000, com ell, provenen de batxillerat d’altres anys que no van fer les PAU, que volen millorar la nota d’anys anteriors o que només s’examinen d’assignatures de la fase específica.
L’any passat es va quedar a només dues dècimes d’entrar a Dret. “Vaig treure un 9,3, però la nota de tall es va quedar en un 9,5”, recorda. Ara afronta novament les proves amb una barreja d’experiència i responsabilitat. “Aquest any he hagut de treballar i em fotria bastant no entrar un altre cop”, reconeix. Tot i això, intenta transmetre tranquil·litat als companys més novells: “Els nervis de veritat són els quinze minuts abans. Quan tens l’examen davant i el comences a llegir, tot baixa”.
Les carreres somiades apareixen una vegada i una altra en les converses dels dies previs. Per endavant, tres dies intensos d’examens, suor i emocions. El dia que tenen tots marcat al calendari: 23 de juny, jornada en que es podran consultar a través del portal d’accés a la universitat els resultats publicats de les proves.
Com ho afronten els estudiants terrassencs?
Pablo Sánchez, Sagrat Cor
“Poden haver nervis, però vas a omplir un paper”
Pablo Sánchez afronta la selectivitat amb una filosofia clara: no deixar-se dominar pels nervis. “Sí que és veritat que poden aparèixer... Però penso que vas a omplir un paper. Si estàs molt preocupat, pots rendir pitjor”. Ell ha fet el batxillerat social, i explica que ha intensificat la preparació durant l’última setmana i mitja. “Vaig venir un parell de vegades a la biblioteca i em va venir bé”. De cara al futur, encara rumia: “Tinc preferències: Dret, Economia o un doble grau d’ADE i Dret”.
Maria González, Escola Pia
“Veus que s’acosta i que decideixes el teu futur”
Per a Maria González, alumna del batxillerat científic, els dies previs sí han estat marcats pels nervis. “Cada vegada més perquè s’acosta i veus que decideixes el teu futur”. Tot i això, intenta seguir el consell que rep constantment de professors i familiars: “Ens diuen que estiguem calmats, que això ja està fet, i que descansem”. Va començar “fa dues setmanes, però potser haguéssim hagut de posar-nos-hi abans”. Vol estudiar Bioquímica, Biotecnologia o Biologia Molecular.
Irune Garcia, Institut Can Roca
“Que no ho posin difícil; que siguin benèvols”
Irune García reconeix que afronta la selectivitat amb inquietud. “Tinc molta sensació de nervis perquè és demà. Només he vist exàmens d’altres anys i d’altres comunitats”. Ha fet batxillerat tecnològic, fa quatre setmanes que es prepara per a aquests dies, i explica que “no vull que ho posin difícil, vull que siguin una mica benèvols amb els alumnes”. El seu objectiu és treure nota suficient per a accedir a Arquitectura Tècnica a la Universitat Politècnica de Catalunya.
Gina Pérez, Escola Pia
“Ara ja és igual, vols acabar i ja està”
La Gina Pérez combina els nervis habituals amb una certa sensació d’esgotament. “Ara ja és com que és igual, vols acabar i ja està”. Després de fer el batxillerat tecnològic, assegura que els professors els recorden que “ja ho hem estudiat tot i ja ens ho sabem. Quan ens posem a fer l’examen, ens en sortirem”. Per això, “vam descansar tres setmanes després dels trimestrals, i ara portem dues intenses de repàs”. Quan les PAU acabin, espera poder entrar al grau d’Arquitectura.
Gianni Garcia, Ex-Karmel
“Els nervis són els quinze minuts abans d’entrar”
L’any passat, Gianni Garcia es va quedar a només dues dècimes de la nota per entrar a Dret. Ara, torna a la fase específica per intentar aconseguir-ho. “Estic més tranquil. Els nervis són els quinze minuts abans de començar. Quan agafes l’examen i el llegeixes, se’t baixa tot”. Tot i haver compaginat feina i estudi durant el curs, manté la confiança. “Em sabria molt greu no entrar un altre cop, però jo crec que sí, que es pot”. Fa un mes i mig que es prepara, amb vuit hores diàries d’estudi.
Xavi Moreno, Institut Torre del Palau
“Les sensacions són bones, ho hem preparat bé”
Xavi Moreno admet que la selectivitat comporta una gran càrrega de pressió, però es mostra optimista. “Les sensacions són bones perquè ens ho hem preparat bé”. Estudiant del batxillerat social, considera que la preparació de les PAU no és només qüestió de les últimes setmanes. “El batxillerat m’ha ajudat molt. Vaig acabar el 8 de maig, vam fer un petit descans i m’hi he posat de debó després”. Confia que el seu esforç li permeti accedir al grau de Dret a la UAB.