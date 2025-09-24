Neteja, mobilitat i seguretat, lideren el malestar als barris

El grup de treball Repensem la Ciutat ha fet públics els resultats d’una enquesta realitzada a divuit associacions veïnals de Terrassa, que representen més del 64% de la població. Segons el buidatge de l’enquesta, les principals preocupacions veïnals giren entorn de tres grans blocs: incivisme i neteja, mobilitat i seguretat.
L’incivisme apareix com el problema més compartit, amb queixes per la brutícia als carrers, el sistema de recollida de residus, les pintades i la contaminació acústica. En mobilitat, les associacions denuncien la poca freqüència i puntualitat dels autobusos, així com la falta d’aparcament, l’urbanisme tàctic i les barreres arquitectòniques.
En seguretat, les preocupacions se centren en l’enllumenat insuficient, els focus de delinqüència i les ocupacions conflictives, a més de determinades riscos d’incendis i inundacions en determinades zones.
A més de reclamar més equipaments i millors serveis bàsics, els veïns critiquen la manca de participació real i l’encariment de l’habitatge. Malgrat tot, valoren la convivència, la diversitat i, en alguns casos, les zones verdes i la bona comunicació amb el centre.
Per a Pepe Sánchez, president de la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT), l’enquesta ha estat una eina clau per posar ordre a les preocupacions: “És molt completa, l’han respost les juntes veïnals,són la gent més organitzada i que més reivindica coses sobre el seu barri”.
Sánchez destaca que el treball permet distingir dues dimensions: d’una banda, les respostes concretes sobre sanitat, equipaments, seguretat o mobilitat; i de l’altra, una visió més àmplia sobre què preocupa i què agrada de cada barri.
El POUM ha quedat “desfasat”
La FAVT insisteix que el planejament urbanístic, aprovat el 2003, ja no respon a la realitat del 2025. “Han passat 22 anys, i durant aquest temps han canviat moltes coses: el creixement, el canvi climàtic, les necessitats urbanístiques. Hem de pensar quina Terrassa volem en el futur, i el POUM actual ha quedat desfasat”, afirma Sánchez.
Entre les aportacions més concretes de l’enquesta, el dirigent veïnal en destaca algunes “idees interessants” com la demanda de més pistes esportives lliures per a joves i l’existència de barris sense lavabos públics. També alerta sobre la construcció en zones inundables: “És un tema capdalt que s’hauria d’entomar i evitar que s’hi construeixi”.
De cara al futur, la FAVT vol portar els resultats al consistori i obrir un debat ampli. “Ara el que fem és difusió i explicar què hem tret d’aquí. El nostre objectiu és treballar per un nou POUM i estem oberts a participar en el procés que hi ha en marxa conjuntament amb l’Ajuntament. Sabem que no es farà en un o dos anys”, apunta Sánchez.
El grup de treball també preveu impulsar una prova pilot en un barri concret per aplicar els criteri de l’enquesta i analitzar quins serien els serveis i equipaments mínims necessaris per garantir la qualitat de vida veïnal.