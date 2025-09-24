Un cotxe amb càmera “vigila” la zona blava

Terrassa ha incorporat vehicles amb càmera per controlar l’estacionament en zona blava. Des del mes de febrer, la ciutat compta amb un nou sistema tecnològic per millorar el control de l’estacionament en zones blaves. Es tracta d’un vehicle amb càmera de lectura de matrícules i un programari especialitzat que permet verificar de manera automàtica si els conductors han fet el pagament corresponent, segons fonts municipals.
Aquest sistema, gestionat per Egarvia, no substitueix els vigilants a peu, sinó que els dona suport, permetent una vigilància més eficient i àgil. L’objectiu, expliquen des de l’Ajuntament, és garantir un bon ús dels diversos àmbits d’aparcament de rotació que hi ha distribuïts per diferents punts de la ciutat i optimitzar la gestió d’aquests espais.
Amb aquest nou model de control, Terrassa fa un pas més cap a la digitalització dels serveis municipals i la millora de la mobilitat urbana, tot afavorint la rotació de vehicles i facilitant l’accés a les zones comercials i de serveis.
L’horari majoritari de funcionament de la zona blava a Terrassa coincideix amb l’horari de més trànsit a la ciutat, de 9.30 a 13.30 i de 16.30 a 20.00 hores. Ara bé, al centre de la ciutat aquest horari també s’amplia als dissabtes. A l’agost hi ha gratuïtat durant tres setmanes.
Funciona a altres ciutats
Sistemes similars al que s’ha implantat a Terrassa ja funcionen en diversos municipis de Catalunya, començant per la capital del país i també al Vallès. A Barcelona, l’empresa municipal B:SM (Barcelona de Serveis Municipals) disposa d’una flota de vuit vehicles elèctrics Nissan Leaf, equipats amb càmeres per detectar infraccions a les zones blaves i verdes, així com als carrils bus.
Aquests vehicles patrullen la ciutat entre les 8 i les 21 hores, amb una atenció especial als barris perifèrics, on es concentra un major nombre d’infraccions. Cada cotxe incorpora dues càmeres de lectura de matrícules i càmeres d’entorn que enregistren l’espai i permeten detectar si hi ha vehicles mal aparcats.
Sant Cugat del Vallès, com Terrassa, disposa d’un vehicle amb càmera i sistema de lectura de matrícules, que, en cas d’infracció, avisa els agents que controlen la zona blava. Es va posar en marxa el 2023.
Una altra ciutat que ha incorporat aquesta tecnologia és Lleida. En aquest cas, l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) també utilitza un vehicle equipat amb càmeres que compara les matrícules amb la base de dades de pagament. Si detecta una possible infracció, un vigilant que viatja dins del vehicle comprova in situ la situació i, si es confirma l’incompliment, imposa la sanció. A la capital del Segrià, durant els dos primers mesos de funcionament, aquest sistema va generar 1.080 multes.
A Terrassa hi ha 126 parquímetres: dels quals 19 tenen pagament de targeta online, també hi ha 1.872 places de zona blava. Hi ha quatre tarifes, amb temps màxim de dues hores, i als Jutjats, que és de quatre hores.