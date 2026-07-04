Ni la calor ni el Tour han pogut amb la Cercavila

Res, ni la calor ni l'esperat inici del Tour de França han pogut amb una Cercavila que, com cada any, ha sigut admirada per un nombrós públic, en especial grups familiars amb els més menuts com els més curiosos davant d'un ventall de color i peces musicals. El primer tro d’avís les colles trabucaires de la ciutat ha preparat a tothom per a posteriors detonacions, per part dels Trabucaires de Terrassa i els Bandolers de Terrassa, que no acaben d'agradar a tota la canalla, per l'ensurt que els suposa el soroll que els arriba.
Com sempre, el Drac de Terrassa va ser l'encarregat d'iniciar la Cercavila i l'han seguit la resta de colles protocol·làries: els Geganters de Terrassa amb els Gegants Nous i Gegants Vells, els Nans i Capgrossos de Terrassa amb els Capgrossos de l’Any, l'Esbart Egarenc del Centre Cultural El Social, els Bastoners de Terrassa, els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa, els Diables de Terrassa i l'Àliga de Terrassa. Posteriorment, han anat desfilant la resta de representants: l'Agrupació Folklòrica Amunt i Crits, l'Agrupació Sardanista Asert, la Colla sardanista del Centro Aragonés de Terrassa i la Cobla Principal de Terrassa, els Bastoners de l’Antic Poble de Sant Pere, el Ball de Serrallonga de Terrassa, els Geganters de Terrassa amb els Gegants modernistes, els Gegants de Les Fonts, Gegants Bojos de Terrassa, la Cuca Japonesa i Hipodragona del Drac de Terrassa, La Dina dels Diables de La Maurina, el Bitxo del Torrent Mitger, La Pàjara, el Drac Baluk Astharot, els Diables de Ca n’Aurell, la Colla Jove Diables de Sant Llorenç, els Diables de Sant Pere Nord i els Diabòlics d’Ègara.
Des del raval, el recorregut ha anat passant per la rambla d’Ègara, els carrers d'Iscle Soler, Unió i Major i ha arribat al seu destí, la Plaça Vella, on les colles protocol·làries s'han exhibit. Una edició més, la Festa Major ha viscut aquesta desfilada de les colles de la cultura popular de Terrassa, un clàssic de la tarda de dissabte. Els integrants dels grups, com el públic, han desafiat les temperatures que, tot i no ser exagerades, no convidaven a molt moviment. Com cada any, tothom, espectadors i protagonistes, se n'han sortit amb èxit.