Xavier Serrahima, poeta: “Busqueu-me on cantin grups poc coneguts, plens d’empenta i de ganes”

Tot i confessar-se un enamorat de la cultura popular, l’escriptor i poeta Xavier Serrahima admet que hi ha dos factors que li dificulten gaudir plenament de la Festa Major. “El problema per a mi són les multituds, que m’angoixen, i la calor, que m’invalida”, reconeix. Per això, procura decantar-se pels actes menys concorreguts i pels que se celebren al vespre, quan les temperatures són més suportables.
Malgrat aquestes limitacions, hi ha cites que considera innegociables. “Ni la meva família ni jo ens perdem mai l’inici de la festa, amb el desvetllament del Capgròs de l’Any. Així com la cercavila de dissabte a la tarda, imprescindible”, assegura.
Aquest any, haurà intentat no perdre’s la Nit de la Poesia. Com a poeta, considera que la proposta té un significat especial. “No se m’acut una millor idea per homenatjar el gran Feliu Formosa”, afirma. En canvi, hi ha altres actes que malgrat que li agraden, evita. “El Raval Infernal i el correfoc em semblen magnífics, però no m’hi busqueu: massa gent acumulada”, avisa.
Quan cau el vespre, Serrahima té clar on se’l pot trobar. Recomana especialment el concert dels Gospelins, a l’Antic Poble de Sant Pere, i també els escenaris on actuen grups emergents. “Busqueu-me allí on cantin grups poc coneguts, plens d’empenta i de ganes; Trèvol, per exemple”, diu.
Si la calor li dona treva, també reservarà un espai per a una de les propostes més singulars del programa. “Dilluns, si l’onada de calor no m’ha obligat a fugir de Terrassa, aniré a veure el Ball de Serrallonga; un acte tan poc conegut com divertit”, conclou aquest escriptor llicenciat en Dret.