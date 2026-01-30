No fan fora de casa la Conchi: “És la millor notícia que podíem rebre”

La Conchi és una terrassenca de 66 anys que va caure en la ruïna després que uns estafadors la involucressin en unes inversions fraudulentes en criptomonedes. Els lladres la van carregar de deutes i van prendre el control del seu pis, on encara hi viu, després que una suposada empresa de préstecs l’enganyés per signar un contracte abusiu. Al final, la veïna va acabar endeutada, sense pis i amb una ordre de desnonament.
L’expulsió s’havia d’efectuar el 24 de febrer d’aquest 2026, però, just un mes abans, ella i la seva família van rebre, per fi, una bona notícia: el jutge de la causa penal que tenen oberta contra els estafadors ha paralitzat l’operació fins que estigui resolt el cas.
, va comentar al Diari de Terrassa en Víctor Ramírez, el seu fill, que va afegir que la situació ja els començava a “posar nerviosos”. “Estava citat fins i tot el cos d’ARRO dels Mossos d’Esquadra”, va destacar. Aquesta mesura es va adoptar després que el primer intent de desnonament que va patir la Conchi el 10 de setembre del 2025 i que l’acció veïnal va aconseguir aturar.
Ell va afirmar que, en cas d’haver-se efectuat l’operació, la seva mare no tenia alternativa habitacional a la ciutat i que “hagués hagut de marxar” perquè “no hi ha pisos socials i els lloguers estan a un preu prohibitiu”. “Jo me la puc portar a casa, però visc a la Vall de Camprodon, molt lluny del seu nucli social” que ha construït a Terrassa amb família i amistats després de gairebé 30 anys vivint al seu pis al barri de Can Roca.
Els malfactors van vendre l’immoble a un tercer per la meitat del valor de mercat. Aquesta nova propietat va imposar la Conchi un lloguer que ella no podia permetre’s amb la seva pensió, cosa que els va portar als jutjats per demanar el seu desnonament.
L’alternativa que tenia la Conchi era anar-se’n a Camprodón amb el seu fill, molt lluny de Terrassa
Ramírez va explicar que no han contactat amb la nova propietat legal del pis per mirar d’arribar a un acord perquè no s’acaben de refiar: “No m’hi veig amb cor de negociar amb persones que fan aquests tractes tan estranys”, va mencionar, en referència al preu de compra al qual els nous propietaris van adquirir l’immoble. Tot i això, va admetre que “de moment sembla que van de bona fe”, encara que “no descartaria res”, fins i tot que aquests formin part de l’entramat d’estafadors.
Una lluita que va per a llarg
Aquesta victòria és important, perquè els dona tranquil·litat i temps per centrar-se en el cas penal, però ha requerit de “molta lluita” i esforços de la família. “És un procés molt dur i ja portem dos anys barallant-nos-hi”, va lamentar. A més, el procediment penal contra els estafadors no sembla que tindrà una ressolució ràpida. “He anat buscant casos similars i porten quatre o cinc anys” als jutjats, va comentar Ramírez.
El seu objectiu és recuperar la situació prèvia a l’inici de l’estafa i aconseguir que els contractes que la seva mare va signar quedin del tot anul·lats. Amb tot, la paralització del desnonament els permet poder-se focalitzar-se i “no haver de pensar on marxarem”.