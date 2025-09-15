Només 11 incompliments en 115 inspeccions d’aigües residuals industrials a Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa ha dut a terme enguany 115 inspeccions a establiments industrials per controlar la qualitat de les aigües residuals abocades al clavegueram municipal. D’aquestes actuacions, només s’han detectat 11 casos d’incompliment dels límits d’emissió establerts, que han derivat en sancions lleus per un import global de 6.600 euros.
Segons la tinenta d’alcalde i regidora de Cicles de l’Aigua, Patricia Reche, les dades són positives: «És una bona dada, que demostra que la majoria d’indústries actuen correctament i que anem pel bon camí. D’altra banda, en aquelles on s’han detectat errors, els farem acompanyament per corregir la situació».
Aquestes inspeccions tenen com a objectiu garantir que els abocaments compleixin els requisits de qualitat abans d’arribar a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Les Fonts, protegint així les infraestructures de sanejament i reduint la càrrega contaminant.
La Comissió Informativa de Transició Ecològica ha informat també de l’inici del procés d’adjudicació del nou contracte per a les tasques de mostreig, inspecció i anàlisi de les aigües residuals. El pressupost de licitació és de 56.584 euros, finançats íntegrament per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
L’ordenança municipal estableix que totes les indústries que aboquin aigües residuals han de disposar del corresponent permís municipal, inclòs dins la llicència o autorització ambiental. Aquest permís determina les instal·lacions de pretractament necessàries, el cabal màxim autoritzat i els límits de càrrega contaminant.
Des de 1997, Terrassa manté un conveni de col·laboració amb l’ACA , que permet reforçar el control ambiental i prevenir incidències que podrien afectar el funcionament de la depuradora. A més de les inspeccions, el consistori manté un cens d’empreses generadores d’aigües residuals, tramita els permisos d’abocament, i gestiona les petites depuradores, les estacions de bombament i el manteniment de la xarxa primària de col·lectors en alta.