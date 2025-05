Nou reconeixement per al CST

La Unitat d’Endoscòpia i Pneumologia Intervencionista i la Unitat d’Asma del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) han estat acreditades com a unitats especialitzades per la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), en reconeixement al seu alt nivell assistencial, formatiu i de recerca. Aquestes acreditacions situen ambdues unitats com a referents en l’àmbit estatal i avalen la seva aposta per la qualitat, la innovació i el treball multidisciplinari. La SEPAR distingeix tres nivells d’excel·lència (bàsic, especialitzat i d’excel·lència) i avalua criteris com la qualitat assistencial, la implementació de tècniques avançades, la formació continuada dels professionals i la participació en recerca científica.

La Unitat d’Endoscòpia i Pneumologia Intervencionista, que realitza procediments des de fa més de tres dècades, ha estat acreditada per primera vegada aquest 2025 com a Unitat Bàsica per Excel·lència. El seu equip, format per la Dra. Pascual, el Dr. Sans i la Dra. Argemí, juntament amb professionals d’infermeria especialitzats (tant de l’Hospital de Dia com d’Endoscòpia Respiratòria), dona suport a la Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR), a les unitats de patologies pulmonars (Malaltia Intersticial i Asma Greu), així com als pacients ingressats tant a les unitats d’hospitalització com a la Unitat de Cures Intensives (UCI). L’objectiu de la Unitat és assolir un diagnòstic precís de les patologies per tal de poder aplicar el tractament més adequat, afavorint una recuperació ràpida tot millorant la qualitat de vida dels pacients.

Per la seva banda la Unitat d’Asma, en funcionament des del 2017 i acreditada des del 2019, ha renovat enguany la seva acreditació com a unitat especialitzada. Està integrada per un equip multidisciplinari liderat per la Dra. Abeijón i les infermeres Sandra Carrillo i Isabel Rubio, que col·laboren amb els serveis d’Al·lergologia i Otorrinolaringologia per oferir una atenció integral als pacients amb asma no controlada.

César Valdés, cap del Servei de Pneumologia del CST, ha destacat que aquesta certificació suposa una garantia de qualitat per als pacients i un reconeixement al compromís i la professionalitat dels professionals del CST. L’objectiu és millorar el control clínic dels pacients, reduir els ingressos hospitalaris i les visites a urgències, així com augmentar la seva qualitat de vida.