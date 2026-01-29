Les direccions del Vallès Occidental impulsen una associació per fer sentir la seva veu en el sistema educatiu

Una quarantena de directors i directores de centres educatius del Vallès Occidental s'han reunit aquest dijous al centre cívic Avel·lí Estrenjer per a iniciar els tràmits per constituir una associació pròpia amb l’objectiu de guanyar veu i capacitat d’incidència davant el Departament d’Educació. La iniciativa neix de la constatació que, tot i existir espais formals de diàleg, “el sistema actual no funciona” i les direccions no tenen un poder real de negociació.
Així ho expliquen les directores Marta Aliart i Anna Prieto, membres del grup impulsor, després de la segona trobada de direccions. Segons assenyalen, se senten infrarepresentades tant pels canals institucionals com pels sindicats docents. “Som les que estem al capdavant dels centres, a les aules i en contacte permanent amb famílies, alumnat i administració, però la nostra veu gairebé no s’escolta”, remarquen.
Les impulsores de l’associació defensen que les direccions no només gestionen, sinó que també fan docència, i alerten d’una sobrecàrrega creixent que no va acompanyada ni de recursos suficients ni de reconeixement institucional. En aquest sentit, critiquen el paper dels sindicats, als quals acusen de mantenir una relació “inexistent o molt tensa” amb els equips directius. “No ens representen i sovint han anat obertament en contra de les direccions, arribant fins i tot a desqualificar-nos públicament a la televisió”, lamenten.
Un dels principals punts de conflicte és el Decret de Plantilles, que permet a les direccions entrevistar docents per configurar equips estables i alineats amb el projecte educatiu del centre. Davant les acusacions de privatització del sistema públic, Aliart i Prieto defensen que el procediment és regulat i transparent: “No pots triar qui vols, entrevistes un ventall de professionals que ja ha seleccionat el Departament segons criteris objectius”.
De les primeres trobades del grup, celebrades el passat novembre, en van sorgir tres decàlegs que recullen les principals demandes de les direccions en tres àmbits clau: inclusió educativa, gestió de plantilles i condicions laborals. Aquests documents han estat traslladats a la consellera d’Educació i a la Direcció dels Serveis Territorials del Vallès Occidental amb la voluntat d’obrir un diàleg “constructiu i realista”.
Entre les principals reivindicacions hi ha la reducció de ràtios, l’increment de recursos especialitzats per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials, la incorporació de perfils com psicopedagogs, infermeres o integradors socials als centres, i una millora substancial de l’estabilitat de les plantilles. També reclamen una reducció de la burocràcia, substitucions immediates, més suport als equips directius i una dignificació clara de la funció de direcció.
Després que el Departament descartés la creació d’un sindicat propi de direccions per incompatibilitat de rols, el col·lectiu ha optat per constituir una associació, que properament començarà a redactar estatuts i a formalitzar el registre. L’entitat vol agrupar direccions de primària, secundària i formació professional per garantir una mirada àmplia i representativa del conjunt del sistema educatiu.
“Volem anar de la mà del Departament, no en contra”, subratllen les impulsores. “Però cal que s’escolti qui està al peu del canó cada dia. Som el punt neuràlgic entre l’administració i els centres, i sense la veu de les direccions no es pot millorar el sistema educatiu”.