El PSC de Terrassa acusa Ballart d’alarmisme pel Pla de Rodalies i defensa que l’estació de Can Boada continua prevista

El Partit Socialista de Terrassa ha criticat públicament l’alcalde Jordi Ballart per haver generat, segons el seu parer, una alarma injustificada sobre el futur de l’estació de Terrassa Oest arran del nou Pla de Rodalies, i assegura que la infraestructura continua contemplada en la planificació presentada per la Generalitat.
En un comunicat, els socialistes sostenen que Ballart va comparèixer davant dels mitjans sense disposar de la informació completa i sense haver aclarit prèviament la situació amb les administracions responsables del Pla de Rodalies. Segons el PSC, les declaracions de l’alcalde han estat posteriorment desmentides per fonts oficials, que han confirmat que la construcció d’una nova estació de viatgers a Can Boada figura en el document presentat.
El grup municipal atribueix la polèmica a una mala interpretació del document oficial, que Ballart hauria consultat a la web del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, tal com ell mateix va explicar en una entrevista radiofònica. Els socialistes remarquen que responsables del projecte haurien intentat contactar amb l’alcalde abans de l’entrevista, sense èxit.
Des del PSC es mostra preocupació per la manera com, segons afirmen, el govern municipal gestiona qüestions d’aquest abast. Consideren que fer declaracions públiques sense contrastar la informació pot generar confusió entre la ciutadania i tensionar innecessàriament el debat sobre una infraestructura clau per a la mobilitat de la ciutat.
Els socialistes defensen que el nou Pla de Rodalies és, en conjunt, positiu per a Terrassa, ja que inclou actuacions destinades a millorar el manteniment, la seguretat i la fiabilitat de la xarxa ferroviària, després de les incidències registrades les darreres setmanes. Alhora, reconeixen que el servei ha patit dècades de manca d’inversió, però remarquen que el Govern de la Generalitat ha reaccionat actualitzant el Pla i accelerant actuacions.
En aquest context, el PSC també critica el que qualifica d’aïllament polític del govern municipal i lamenta que l’alcalde reclami suport a l’oposició mentre, segons la seva opinió, renuncia a establir aliances institucionals que permetin defensar amb més força els interessos de la ciutat.
Finalment, el grup municipal fa una crida a la unitat i a la lleialtat institucional i reitera la seva disposició a col·laborar amb la resta de forces polítiques per garantir un servei de Rodalies “digne i fiable” per a la ciutadania de Terrassa.