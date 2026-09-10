Noves restriccions de trànsit a l’avinguda de l'Abat Marcet per obres d'asfaltatge

Les tasques de millora de l’asfalt i de l'accessibilitat a l’avinguda de l’Abat Marcet provocaran afectacions a la mobilitat a Terrassa entre el dilluns 14 i el divendres 18 de setembre. Les actuacions se centraran específicament en el tram situat entre l’avinguda de Josep Tarradellas i el carrer del Pla de l’Ametllera.
Durant aquests dies es tallarà la circulació al vial del costat sud. Amb tot, la via no quedarà tancada completament al trànsit, ja que es mantindrà obert un carril de circulació en tot moment per fer possible el pas dels vehicles.
Modificacions en les parades d'autobús
Pel que fa al transport públic urbà, els autobusos conservaran els trajectes habituals pel sector, però s'hauran d'adaptar a canvis puntuals en la localització de les parades:
Parades que queden fora de servei: S'anul·len la parada d’Emperadriu Eugènia (corresponent a les línies L9 i BDNIT) i la de la carretera de Rellinars (per a les línies L9, LH en direcció a l’Hospital i BDNIT).
Parades recomanades per a l'L9 i el BDNIT: Es prioritza l'ús de les parades d’Eugeni d'Ors (a l’avinguda de Josep Tarradellas) i de l’Àrea Olímpica (a l'avinguda de l’Abat Marcet amb el carrer de Bartomeu Amat).
Parades recomanades per a la línia LH (direcció Hospital): S'habilita una parada provisional a la cruïlla entre la carretera de Rellinars i l'avinguda de l'Abat Marcet, i també se suggereix la parada de l’Àrea Olímpica.
Davant d'aquestes obres, es demana als ciutadans que planifiquin els seus desplaçaments amb marge de temps i atenguin les indicacions de la senyalització provisional que s'ha ubicat a la zona afectada.