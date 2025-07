Quan el primer Bitxo va veure la llum i va sortir al carrer, enlluernat, aquesta colla de Terrassa la componien quatre persones. Quaranta anys després, el Bitxo del Torrent Mitger està format per uns 50 membres, té una colla de petits, els Bitxaires, que ha fet enguany el seu desè aniversari i des d’aquest any compta també amb una secció, les Maces, que dona continuïtat al grup infantojuvenil. Edgar Sarabia té 10 anys i és paradigma del relleu generacional en aquesta històrica colla de Poble Nou-Zona Esportiva. Al seu costat, Montse Alcaraz (59 anys), és una veterana del grup.

La Montse, actual presidenta del Bitxo va entrar a la colla l’any 1986, un any després de la fundació: “Va ser una mica per enveja, perquè la meva germana (Helena) hi era i veia com s’ho passaven de bé”. Era l’època de la il·lusió desbordada d’un grup de joves inexperts que convertien en tabals una caixa qualsevol o transformaven un mono de feina de fàbrica en mono del Bitxo, pintant-lo de vermell amb les flamerades típiques.

Continuïtat assegurada

“Crec que hem seguit l’evolució de la cultura popular. Entre els anys 1990 i 1995 vam apostar per una proposta de qualitat: vam canviar vestuari, vam introduir gralles... Ara som una colla molt madura i evolucionada que gairebé funciona sola”, explica la Montse. L’Edgar i la resta de Bixaires (en són 17) representen la continuïtat, “que està més assegurada que mai”. Si els petits viuen el Bitxo, “seguiran en el Bitxo. Sense una colla infantil aquest relleu és més difícil”, sosté la presidenta.

La permanència en el grup es torna més probable “si ja fas amics en la colla; a més, hi ha infants que després han arrossegat els pares al Bitxo”. El cas de l’Edgar va anar al revés. Quan el nen tenia 2 anys i mig, els pares el portaven a coll a actuacions del Bitxo, entitat amb la qual havien contactat “buscant una colla familiar”, diu el David, el pare de l’Edgar. “Jo venia de la Creu Alta i havia estat col·laborant amb altres colles. I venir aquí va ser un encert”.

L’Edgar, a vegades, toca el tabal i va portar forca als 8 anys. “He portat l’Aristofoc (el gegantó de la colla), però si hagués de triar, triaria les maces”, pensa l’Edgar. Li encanta, diu, “la sensació de veure les espurnes passant per sobre del meu cap”. Li ha enganxat la mirada del Bitxo.