NOVES VEUS, MATEIXA ÀNIMA... Marc Galí i Dúnia Marquès (Bastoners de Terrassa)

Heterogènia com poques colles, els Bastoners de Terrassa aglutinen gent de totes les edats i procedències, fins a més d’un centenar. En són un bon exemple el Marc Galí (71 anys) i la Dúnia Marquès (16 anys). Galí va ser un dels fundadors de la colla. “L’any 1978 vam anar buscant gent que havia ballat i el 1981 vam recuperar l’activitat”.

En aquesta Festa Major “farem els 45 balls del nostre repertori”. El que més l’atrau és ballar. “Aquest és un ball de força. Cal posar-hi el cor i l’ànima. El que més m’agrada és la gran diversitat d’edats que hi ha a la colla. Amb els Bastoners pots ballar amb els fills dels teus amics. I gairebé amb els nets”, comenta.

Remarca Galí la importància dels assajos: “Si vols ballar bé, has d’assajar bastant. Canvies sempre de parella. La compenetració és molt important. Cal conèixer la picada de cadascú”. Galí també forma part d’altres grups de cultura popular, com Treure Ball, el Serrallonga i el Ball de l’Àliga i col·labora també amb els Nans i Capgrossos.

“La cultura popular és una forma d’expressar els meus sentiments i de compartir-los amb la gent”, assenyala. Entre les més joves de la colla hi trobem la Dúnia Marquès, que en forma part des dels 3 anys. “Vaig entrar amb la meva germana i amb 5 anys vaig començar a ballar”, diu.

Per ella, el més complicat és “tenir la coordinació i la memòria necessàries per escoltar la música i saber quina picada ve en cada moment. És clau que el grup estigui ben compenetrat”. El que més l’atrau és l’energia de la colla. “És una activitat física, però participes en quelcom arrelat al país. La cultura popular és molt necessària. És part del que som com a país”.

Entre els seus projectes de futur hi ha tocar la gralla amb Minyons.