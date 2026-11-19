Gairebé 9 de cada 10 alumnes no universitaris que viuen a Terrassa també estudien a la ciutat. Són 34.295 dels 38.480 infants i joves terrassencs que fan infantil, primària, ESO, batxillerat o cicles formatius, el 89,1%. Ho diu l’estadística sobre la mobilitat dels estudiants del curs 2025-2026 que l’Idescat ha publicat aquest dijous.
És una xifra més alta que la de Catalunya (81%) i que la del Vallès Occidental (82,4%), i gairebé igual que la de Sabadell (89,8%). Però és més baixa que la mitjana dels municipis de més de 100.000 habitants, que és del 92%. Lleida (96,8%) i Barcelona (96,4%) són les ciutats catalanes amb el percentatge més alt. Terrassa és, després de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, el municipi català on viuen més alumnes, per davant de Sabadell i Badalona.
Com més avançats són els estudis, més alumnes van a estudiar a un altre municipi. A infantil, primària i ESO, més del 94% dels alumnes terrassencs es queden a la ciutat, i al batxillerat, el 89,4%. Als cicles de grau mitjà, la xifra baixa al 69,8%, i als de grau superior, gairebé la meitat (47,9%) estudien fora. Tot i això, Terrassa supera la mitjana catalana en tots els nivells: en el grau superior, a Catalunya només el 36,8% dels alumnes estudien al seu municipi. Al batxillerat, el percentatge català és del 75,5%, gairebé 14 punts menys que a Terrassa.
En total, 4.185 alumnes de Terrassa estudien en altres municipis, i més de la meitat (2.145) fan cicles formatius. El destí principal és Sabadell: 1.075 alumnes, la majoria d'FP (815). Representen una quarta part dels que marxen. Després hi ha Barcelona (550), Sant Cugat del Vallès (535) i Matadepera (530). Els que van a Matadepera i a Sant Quirze del Vallès (320) fan sobretot infantil, primària, ESO i batxillerat. De fet, el 65% dels alumnes de fora que estudien a Matadepera són de Terrassa.
Més sortides que arribades
D’altra banda, 2.125 alumnes que viuen en altres poblacions venen a estudiar a Terrassa. La majoria també fan cicles formatius (1.295) i arriben sobretot de Sabadell (340), Rubí (335), Viladecavalls (260) i Vacarisses (210). Són el 5,8% dels 36.425 alumnes de les escoles i instituts de la ciutat, el percentatge més baix dels 10 municipis catalans on viuen més alumnes. A Sabadell, els alumnes de fora són el 14,9%, i a Barcelona, el 16%.
Al final, a Terrassa viuen 2.055 alumnes més dels que estudien als seus centres. Cap altre municipi català, excepte l’Hospitalet de Llobregat (2.855), té una diferència tan gran. A Rubí passa el mateix (1.855), mentre que a Sant Cugat del Vallès (2.360) i a Sabadell (2.010) és al revés: hi estudien més alumnes dels que hi viuen. Així, Sabadell té 38.560 alumnes a les aules, 2.135 més que Terrassa, tot i que hi viuen menys infants i joves.
Terrassa és on van a estudiar la majoria dels alumnes de Viladecavalls que no ho fan al poble: 260 de 415, el 63%. A Vacarisses, en són el 42%. D’Ullastrell també n’hi venen 60.
El Vallès, per sobre la mitjana
El Vallès Occidental és la segona comarca de Catalunya amb més alumnes: 160.195. El 82,4% estudien al mateix municipi on viuen, un percentatge que només superen el Barcelonès (91,4%) i el Segrià (83,9%). I el 94% estudien al Vallès, al seu municipi o en un altre.
Entre els municipis vallesans més grans, Sabadell (89,8%) i Terrassa (89,1%) són on més alumnes estudien sense sortir del seu municipi, i Sant Quirze del Vallès (60,7%), on menys. Sabadell i Sant Cugat són els que reben més alumnes de fora: més de 5.600 cadascun.