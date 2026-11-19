Terrassa ha esterilitzat 768 gats comunitaris des de la posada en marxa del Programa de Gestió Ètica de Colònies Felines, el gener del 2025. Per garantir la continuïtat d’aquestes actuacions, el municipi ha reforçat l’assistència veterinària mitjançant un contracte amb una clínica externa, que ha de permetre mantenir el programa CER (captura, esterilització i retorn) i assegurar el control sanitari dels animals. La iniciativa s’emmarca en l’estratègia municipal per prevenir la superpoblació felina i millorar les condicions de vida dels gats que habiten als espais urbans.
Paral·lelament, el pròxim dimecres 25 de novembre tindrà lloc la segona jornada de formació per a les persones interessades a gestionar aquestes colònies. La sessió se celebrarà al centre cívic President Macià i servirà per ampliar la xarxa de voluntaris autoritzats, que han de disposar dels coneixements necessaris per desenvolupar aquesta tasca d’acord amb la normativa i els criteris de benestar animal.
La formació està adreçada a les persones que vulguin incorporar-se a la gestió de les colònies i inclourà explicacions sobre la regulació, les obligacions i les bones pràctiques que cal seguir. Un cop finalitzada, els participants rebran un carnet acreditatiu. Per assistir-hi, cal inscriure’s abans del dilluns 23 de novembre a través del correu electrònic benestar.animal@terrassa.cat.
El programa estableix que la gestió de les colònies correspon a persones vinculades a entitats de protecció animal col·laboradores i que disposin de l'autorització municipal, ja sigui perquè tenen el carnet d'alimentador o perquè han completat la formació bàsica obligatòria. En aquest sentit, l'Ajuntament recorda que no està permès alimentar ni gestionar aquests animals sense autorització.
El tinent d'alcalde i regidor de Benestar Animal, Noel Duque, ha agraït la implicació de les persones voluntàries i de les entitats de protecció animal, a les quals considera «una peça clau de l'èxit d'aquest programa». Segons ha assenyalat, la seva dedicació diària permet avançar cap a una gestió més eficient i respectuosa dels gats comunitaris.
La primera jornada formativa es va celebrar el 16 de maig del 2025 i va reunir prop de seixanta participants. Duque ha defensat la necessitat de continuar ampliant el nombre de persones acreditades per garantir que disposin de les eines necessàries per fer aquesta tasca amb totes les garanties.
Un mapa i nou refugis per a les colònies
El Programa de Gestió Ètica de Colònies Felines es va consensuar amb les associacions de protecció animal que treballen en l'atenció i el control dels gats urbans. Entre els seus objectius hi ha protegir el benestar dels animals, evitar-ne la reproducció descontrolada i reduir els possibles riscos sanitaris.
A més de les 768 esterilitzacions, les actuacions desenvolupades des de l'inici del programa inclouen l'elaboració d'un mapa i un cens de les colònies, la instal·lació de nou refugis i la incorporació de senyalització específica per fomentar el respecte envers aquests espais. També s'ha incrementat el microxipatge dels gats comunitaris a nom de l'Ajuntament i s'han organitzat activitats educatives a les escoles, xerrades i tallers sobre les colònies felines i la tinença responsable.
La gestió d'aquests espais està emparada per la Llei estatal 7/2023, de protecció dels drets i el benestar dels animals, que prohibeix, entre altres conductes, el maltractament i l'abandonament de gats a les colònies. A Terrassa, l'ordenança municipal també prohibeix alimentar gats sense autorització, una infracció que pot comportar sancions de fins a 750 euros.