Hi haurà pantalla gegant si Espanya arriba a quarts de final

L’Ajuntament de Terrassa instal·larà una pantalla gegant per seguir en directe els partits de la selecció espanyola al Mundial de futbol, que es disputarà entre els dies 11 de juny i 19 de juliol als Estats Units, Mèxic i el Canadà. El primer partit que s’hi podrà seguir serà l’eliminatòria de quarts de final, que es jugarà el 9, 10, 11 o 12 de juliol a Boston, Los Angeles, Miami o Kansas City en funció del lloc que acabi ocupant Espanya en el seu grup.
Només si el combinat de Luis de la Fuentes arriba a quarts, la pantalla gegant s’instal·larà, com ja es va fer durant l’Eurocopa del 2024, al camp municipal de Ca n’Anglada. Si l’equip segueix endavant en el torneig, s’hi podran veure també els partits d’Espanya a les semifinals (14 i 15 de juliol a les 21 hores) i la final (diumenge 19 de juliol a les 21 hores).
Els setzens de final es disputaran entre el diumenge 28 de juny i el dissabte 4 de juliol, mentre que els vuitens es jugaran entre el mateix dissabte 4 i el dimarts 7 de juny. La selecció espanyola, que compta a les seves files amb el davanter terrassenc del FC Barcelona Dani Olmo, ha quedat enquadrada a la primera fase al grup “H” juntament amb Cap Verd, l’Aràbia Saudita i l’Uruguai.