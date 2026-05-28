Preparats per un estiu amb altes temperatures i risc d’incendis simultanis a la comarca

El Vallès i tot Catalunya es posen en alerta per incendis forestals. La vegetació acumulada per les pluges i els arbres caiguts en els temporals de vent de principis d’any poden actuar ara com a combustible en un foc. La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha demanat prudència a la població i ha anunciat un reforç d’efectius i mitjans aeris en la presentació de la campanya de prevenció d’incendis 2026 a l’Aeroport de Sabadell.
El departament d’Interior es prepara per un estiu amb altes temperatures i risc d’incendis “simultanis”. El cos de Bombers disposarà d’una trentena de mitjans aeris tripulats, entre els quals hi ha avions de vigilància i atac, així com helicòpters de coordinació, bombarders i de salvament. Com a novetat, en aquesta campanya d’incendis s’afegirà una nova unitat de rescat que va ser adquirida per Interior l’abril passat. Així mateix, la Generalitat comptarà amb dos hidroavions de l’Exèrcit de l’Aire (Focas) amb una capacitat de 3.500 litres d’aigua.
En paral·lel, Interior manté l’aposta per la tecnologia puntera per fer front als focs a l’estiu amb 25 drons que tenen una funció de tercer ull per als Bombers. “Permeten accedir a aquelles zones de difícil accés i identificar punts actius que no són visibles a primera vista a través de càmeres tèrmiques”, va remarcar Parlon.
La consellera va treure pit del reforç de personal per abordar la campanya d’incendis d’estiu: “Treballarem amb els millors mitjans disponibles i amb la màxima coordinació per donar la millor resposta possible”. La plantilla de Bombers ha crescut en 411 professionals i voluntaris des del 2024, un augment operatiu del 10,6%, segons Parlon. En la mateixa línia, el cos dels Agents Rurals ha incorporat 102 nous agents en aquest període. A banda, aquesta campanya forestal incorporarà 475 persones de reforç (+2% respecte al 2025) i el grup de la canina dels Agents Rurals per poder arribar als indrets més complicats.
Per primera vegada, s’aplicaran nous eixos de confinament, és a dir, grans extensions de camps i espais lliures de vegetació que serviran com a tallafocs a gran escala. “La millora de la gestió forestal permetrà protegir a unes 800.000 persones que viuen en les zones de més risc d’incendi de Catalunya”, va detallar.
Un 62% més d’incendis l’any passat
El 2025 va tancar amb 8.615 hectàrees de vegetació cremades, una superfície equivalent a la meitat del parc natural de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac. En total, es van produir 2.000 focs a tot el país, un 62,6% més que l’any anterior. La consellera constata la gravetat de les xifres, però considera que la situació a Catalunya és millor que la del seu entorn immediat: més d’un milió d’hectàrees de bosc van quedar calcinades en incendis a la Unió Europea, 400.000 de les quals en focs a Espanya i a Portugal.
Amb tot, Parlon va demanar extremar la prudència i ha recordat que nou de cada deu incendis són originats per causes humanes. La consellera va presentar el dispositiu preparat per a combatre els incendis en un hangar de l’Aeroport acompanyada per la directora general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Tamara García, l’inspector cap del Cos de Bombers, David Borrell, la directora general d’Agents Rurals, Elisenda Pérez, l’inspector en cap del Cos, Josep Antoni Mur i la subdirectora general de Coordinació i Gestió d’Emergències, Imma Soler.