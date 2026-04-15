Operación Triunfo renova per una nova edició i se celebrarà l'any vinent

A l'octubre se celebrarà el 25è aniversari d'Operación Triunfo (OT), el "talent show" més exitós de la televisió. Va començar-se a emetre per Televisió Espanyola, per bé que les dues darreres edicions (2023 i 2025) es van veure per la plataforma de pagament Prime Video. Segons ha avançat VerTele, el programa ha renovat per a una nova temporada. Es tracta de la tercera consecutiva que emetrà Prime Video.
OT 2027 arribarà en el decurs de l'any vinent i, com en les dues edicions anteriors, tindrà com a seu el Parc Audiovisual de Catalunya, situat a Terrassa. Les instal·lacions de l'antic Hospital del Tòrax de Terrassa acolliran una vegada més tant la seu de l'acadèmia com el plató on s'emetran en directe les diferents gales.
Gestmusic prepara ja amb Prime Video el llançament d'aquesta nova edició, que respecta els temps de descans entre una edició i una altra, a raó d'un programa cada dos anys.
OT 2025 va tornar a batre tots els rècords. Va ser l'any del llançament a la fama del cantant terrassenc Guillo Rist, que va aconseguir arribar fins al tram final del programa, per bé que no va poder lluitar per la victòria a la gran final.
La notícia de la renovació d'OT a Prime Video arriba després d'alguns rumors que col·locaven de nou el "talent" a Televisió Espanyola. En aquest sentit, el director general de la productora Gestmusic, Tinet Rubira, va negar les ofertes i va expressar la seva confiança en seguir a l'actual plataforma. "OT és a Prime i seguirà a Prime fins que Prime vulgui", va declarar.
Precisament aquest dissabte arrenca a Bilbao la gira de concerts d'OT 2025, que arribarà al Palau Sant Jordi de Barcelona el dia 10 de juliol.