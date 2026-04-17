Mirades joves que investiguen el món

Els Premis Joana Biarnés van tornar a reconèixer el talent investigador i l’excel·lència terrassenca als millors treballs de recerca. El certamen, organitzat pel Servei d’Educació de l’Ajuntament i el Centre de Recursos Pedagògics del Departament d’Educació, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Viladecavalls, va premiar set treballs guanyadors.
L’objectiu d’aquests reconeixements és fomentar l’esperit investigador entre els joves, així com donar visibilitat als treballs de recerca que desenvolupen durant el segon de batxillerat. Enguany, la convocatòria ha comptat amb la participació de 36 treballs procedents de 9 centres educatius, amb un total de 54 alumnes finalistes repartits en diverses categories.
Pel que fa als guardons, en la categoria de Temàtica Humanística, el premi va ser per al treball “Evolució de l’amor i la sexualitat des de l’edat mitjana fins a l’actualitat a partir de Tirant lo Blanc”, elaborat per Laura Cuixart i Naia Pardo, de l’Institut Torre del Palau. L’accèssit va ser per a Jana Villatoro, de l’Institut Matadepera, amb “Els angles morts. Tot allò que no veiem de la fotografia de la guerra”.
En Temàtica Artística i Escènica, el treball guanyador va ser “Creació d’un projecte intercultural a través de la música i el teatre”, de Mar Cunillera, Judit Márquez i Laia Palau, també del Torre del Palau. En l’àmbit científic, el premi va recaure en “La didàctica dels nombres complexos”, de Sabina Viñolo i Sandra de Dios, de l’Institut Viladecavalls, amb l’accèssit per a Laura Mora, de la Tecnos, amb “Quan l’hora no és el rellotge, sinó la lluna. Els efectes de la llum a la salut”.
Sobre Temàtica Social, Júlia Estrada, del Matadepera, va ser distingida per “Com influeixen les xarxes socials en l’augment de l’extrema dreta entre els joves”. En la categoria de Temàtica Local, el premi va ser per a Martina Call i Elisabet Alcoberro, del Viladecavalls, amb el treball “La repressió franquista a Ullastrell”.
En l’àmbit tecnològic, el treball guanyador va ser “De camí a la lluna. Un model d’una nau espacial”, de Bouchra Choujaa i Andrea Moreno, del Can Jofresa.
Finalment, en la nova categoria d’Estudis Feministes, el premi va ser per a “La cacera de bruixes, la història de les dones silenciades”, de Berta Buñesch i Marta García, del Viladecavalls.